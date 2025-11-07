Obalna straža prodaje Trumpovo vino. Je li to legalno?

Trgovine kojima upravlja Obalna straža, a koje pripadnicima vojske i njihovim obiteljima pružaju pristup robi široke potrošnje bez poreza, opskrbljene su vinom i jabukovačom s Trumpovom robnom markom.

Sustav razmjene obalne straže (CGES), vojni sustav koji pruža robu i usluge vojnim osobama po izvrsnim cijenama i bez poreza, u svom sjedištu u Washingtonu i Centrevilleu u Virginiji nedavno je imao na zalihama vino i jabukovaču marke Trump, prema fotografiji objavljenoj na Instagramu, a koju je Forbes potvrdio pozivima trgovinama.

Pomoćnica ministra domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin potvrdila je u izjavi za Forbes da se prodaju Trumpova vina. “Hrabri muškarci i žene Obalne straže SAD-a zadovoljni su što mogu kupiti Trumpovo vino i jabukovaču bez poreza”, rekla je.

Postavlja se pitanje je li legalno da obalna straža prodaje Trumpovo vino? “Ovo je jedna od onih stvari gdje vjerojatno nema pravnog problema, ali postoji etičko pitanje“, rekao je Jordan Libowitz, glasnogovornik udruge Građani za odgovornost i etiku u Washingtonu, vladinog nadzornog tijela.

Napomenuo je da sve ovisi o tome kako se vino kupuje. Predsjednik i potpredsjednik izuzeti su od većine saveznih zakona o sukobu interesa.

Svaka suzdržanost koju je Trump pokazao u profitiranju od predsjedništva tijekom svog prvog mandata nestala je u njegovom drugom mandatu. Trumpova neto vrijednost porasla je za oko 3 milijarde dolara u protekloj godini, prema procjenama Forbesa, uglavnom potaknuta kripto pothvatima.

Trump Organization e-trgovina, TrumpStore.com, koja se uglavnom klonila predsjedničkih predmeta tijekom njegovog prvog mandata, sada ima cijelu kolekciju. A u srijedu je Trump Organization najavio izdavanje drugog izdanja srebrnog novčića od strane licenciranog prodavača . Prodaje se za do 460 dolara, a prednja strana prikazuje Trumpa u profilu s natpisom “predsjednik Sjedinjenih Država.”

Nije poznato koliko dugo Obalna straža prodaje Trumpovo vino, koliko su prodali i u kojoj mjeri druge vojne burze i vladine ustanove prodaju Trumpove proizvode. (Prodavači u dvije potvrđene trgovine rekli su da su rasprodani, a jedan je dodao da ne očekuju da će ga ponovno napuniti.)

Trump može ostvarivati ​​prihod od svojih tvrtki dok je na dužnosti putem Donald J. Trump Revocable Trusta, istog instrumenta koji je koristio tijekom svog prvog mandata. Trust posjeduje 100% zemljišta vinarije i LLC koji posjeduje zaštitne znakove povezane s vinom, prema Trumpovoj najnovijoj financijskoj objavi.

Trump Organization potvrdila je u travnju regulatornoj prijavi u Ujedinjenom Kraljevstvu da Trump zadržava kontrolu nad svojim tvrtkama dok je na dužnosti. Trump je kupio vinograd i vinariju u Charlottesvilleu u Virginiji 2011. godine. Eric Trump predsjednik je tvrtke, a LLC koji nosi njegovo ime nosi trgovačko ime Trump Winery.

Forbes procjenjuje da Trumpova vinarija vrijedi oko 44 milijuna dolara. Ukupna vrijednost bogatstva američkog predsjednika je oko 6,6 milijardi dolara, a velik dio njegovog bogatstva dolazi od kriptovaluta.

Zach Everson, novinar Forbesa