Europski naftni div povećava dividendu unatoč padu dobiti, šefu sprema plaću od 22 milijuna eura

Pad cijena nafte od oko 20 posto tijekom 2025. smanjio je dobit kompanije, no uprava unatoč tome povećava dividendu i nastavlja s otkupom dionica.

Shell je najavio otkup vlastitih dionica u vrijednosti od 3,5 milijardi dolara i povećanje dividende, unatoč tome što su niže cijene nafte pogodile dobit naftne kompanije.

Tvrtka iz sastava indeksa FTSE 100 objavila je tu odluku — nakon otkupa dionica od 3,5 milijardi dolara u prethodnom tromjesečju — zajedno s rezultatima za posljednja tri mjeseca 2025. godine te obećanjem da će dividendu povećati za četiri posto, piše Financial Times.

Shell je ostvario dobit od 3,3 milijarde dolara u posljednja tri mjeseca 2025. te 18,5 milijardi dolara na razini cijele godine, što je nešto ispod očekivanja analitičara, koji su za tromjesečje prognozirali 3,5 milijardi dolara, a za cijelu godinu 18,8 milijardi dolara.

Za usporedbu, dobit u četvrtom tromjesječju 2024. je iznosila je 3,7 milijardi dolara te 23,7 milijardi za cijelu godinu.

Cijene nafte pale su za oko petinu prošle godine i očekuje se njihovo daljnje slabljenje tijekom prve polovice ove godine.

Isplate iz zaduživanja

Shellova odluka dolazi unatoč očekivanjima analitičara da će najveće europske naftne kompanije u nadolazećim tjednima, prilikom objave rezultata, zajednički smanjiti isplate dioničarima za više milijardi dolara kako bi zaštitile svoje bilance u uvjetima nižih cijena nafte.

Odluka Shella da zadrži otkup dionica uslijedila je nakon što je konkurentski europski naftni div Equinor u srijedu objavio da će smanjiti otkup vlastitih dionica s pet milijardi dolara u 2025. na 1,5 milijardi dolara ove godine — znatno više nego što su analitičari očekivali.

Wael Sawan, glavni izvršni direktor Shella, rekao je da je to 17. uzastopno tromjesečje u kojem je kompanija otkupila najmanje tri milijarde dolara vlastitih dionica.

Godinu 2025. opisao je kao godinu “ubrzanog zamaha” uz “snažne operativne i financijske rezultate”.

Međutim, neto dug porastao je s 41,2 milijarde dolara u trećem tromjesečju na 45,7 milijardi dolara u posljednjem tromjesečju, što upućuje na to da je Shell spreman financirati isplate dioničarima zaduživanjem.

Vratio fokus na naftu i plin

Najveći dio prilagođene dobiti u tromjesečju, odnosno 1,7 milijardi dolara, došao je iz poslovanja s ukapljenim prirodnim plinom, a slijedi odjel za proizvodnju nafte i plina s 1,6 milijardi dolara.

Proizvodnja nafte i plina porasla je s 934.000 barela ekvivalenta nafte dnevno u trećem tromjesečju na 948.000 barela u četvrtom.

Otkako je preuzeo dužnost u siječnju 2023., Sawan je fokusirao kompaniju na proizvodnju nafte i plina, udaljavajući je od obnovljivih izvora energije. Od tada je cijena dionice Shella porasla za oko petinu.

Kompanija se trenutačno savjetuje s dioničarima o povećanju Sawanove potencijalne godišnje naknade za najmanje 4,6 milijuna funti, čime bi njegov ukupni paket primanja, uključujući dionice, bonuse i plaću, mogao premašiti 19 milijuna funti. Njegova ukupna primanja u 2024. iznosila su 8,62 milijuna funti.