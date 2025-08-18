Nakon propasti prvog izvođača, priprema se natječaj za nastavak gradnje velike luke u Korčuli

Nakon kašnjenja i stečaja prvog izvoditelja angažiranog na gradnji luke u Korčuli, u planu je novi natječaj. Do sada je obavljeno 43 posto posla, no cijene su rasle pa će vrijednost natječaja biti tek malo manja od prvoga.

Prethodno savjetovanje Županijske lučke uprave Korčula povodom natječaja za izgradnju Nove luke Korčula, luke Polačište, završeno je u ponedjeljak. Riječ je o natječaju za radove na izgradnji koji nisu izvršeni jer nakon raskida ugovora s tvrtkom Aqua Monta Service.

Navedena hrvatska tvrtka čiji je vlasnik istoimena srpska tvrtka Aleksandra Milosavljevića još 2022. godine dobila je posao izgradnje nove luke vrijedan 109,2 milijuna kuna (14,56 milijuna eura) plus PDV. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 136,36 milijuna kuna (18,18 milijuna eura) plus PDV, a na natječaju su sudjelovale još tri tvrtke.

Obavljeno 43 posto posla

Početak gradnje luke 2022. godine; Foto: Županijska lučka uprava Korčula

No, gradnja nije išla prema planu. Premašila je rokove, nije dostavljena polica osiguranja gradilišta, propušteno je osiguravanje angažmana stručnjaka u skladu sa ugovorom. Osim toga, FINA je poslala tvrtku u stečaj, jer joj je račun bio blokiran duže od 110 dana. Do raskida ugovora je obavljeno 43 posto potrebnog posla.

Procijenjena vrijednost novog posla je 16 milijuna eura, odnosno tek 11 posto manje nego je iznosila u prethodnom natječaju. Kriteriji za izbor pobjednika natječaja su cijena (50 posto) i iskustvo (50 posto).

Predviđeni radovi uključuju: pomorske građevine, kopneno uređenje i vanjsku infrastrukturu, radove na zgradi putničkog terminala i objektima lučkog terminala.

Prema podacima objavljenima na početku gradnje, projektom je na istočnom dijelu luke predviđen operativni gat širine 16 i dužine 55 metara, s trajektnim vezom dužine 55 metara s istočne, a 80 metara sa zapadne strane. Na istočnoj strani planirana je i obala u dužini od 130 metara s trajektnim vezom. Na zapadnom dijelu luke predviđena je privezna obala dužine 218,4 metara, što omogućava prihvat više brodova istovremeno ili jednog broda dužine veće od 200 metara, te zapadni gat.

Grad Korčula u pozadini, a u prvom planu vizualizacija buduće luke; Foto: Županijska lučka uprava Korčula