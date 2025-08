Koparska luka ugostila golemi brod – može prevesti 9200 vozila

Kineska tvrtka BYD, koja je zainteresirana za suradnju s Lukom Koper, proteklog je vikenda u Sloveniju poslala svoj najveći brod.

Luka Koper je tijekom proteklog vikenda ugostila brod BYD Shenzhen. Kako su objavili na svojem LinkedIn profilu, riječ je o jednom od najvećih brodova za prijevoz automobila na svijetu, koji može prevoziti do 9.200 vozila.



Prema nekim internetskim izvorima, riječ je čak o najvećem brodu te vrste na svijetu, specijaliziranom za prijevoz automobila kineskog proizvođača električnih vozila.



Iz Luke Koper ističu da je 219 metara dugačko plovilo porinuto u siječnju 2025. godine. To je jedan od prvih brodova koji koristi ukapljeni prirodni plin (LNG) u kombinaciji s hibridnim baterijskim sustavom.



Prema portalu VesselFinder.com, brod je u koparsku luku uplovio u subotu u 6:43 ujutro, a ondje je boravio do 15:28 sati. Trenutno se, prema dostupnim podacima, nalazi uz zapadnu obalu Italije.

Tijekom zaustavljanja broda u luci, posjetili su ga predstavnici tvrtke BYD, njihovi brodarski agenti i predstavnici Luke Koper.

Traže partnera za uvoz automobila u EU

Predstavnici BYD-a posjetili su Luku Koper već početkom ožujka. “S obzirom na proboj na europsko tržište, tvrtka je zainteresirana za pretovar automobila iz Kine preko našeg terminala te za usluge koje pruža naša podružnica Avtoservis,” poručili su tada iz Luke Koper.

Tvrtka Avtoservis pruža usluge servisa za osobna i laka gospodarska vozila svim poduzećima koja robu prevoze preko Luke Koper.

Kroz koparsku luku već je obavljena isporuka građevinskih konstrukcija za prvu BYD-ovu tvornicu u Europi, koja se gradi u Szegedu u Mađarskoj, a sada Luka nastoji privući kineskog proizvođača da putem Kopra prevozi i kontejnere s dijelovima i sirovinama za proizvodnju automobila.

