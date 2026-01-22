Nekoliko tvrtki povlači hranu za dojenčad s tržišta zbog moguće kontaminacije

Nestlé, Danone i Lactalis bili su prisiljeni povući velike serije adaptiranog mlijeka za bebe diljem svijeta zbog zabrinutosti oko kontaminacije toksičnim cereulidom.

Tri najveće svjetske mliječne tvrtke, Nestlé, Danone i Lactalis, povukle su velike serije adaptiranog mlijeka nakon što su otkrile kontaminaciju cereulidom – toksinom koji može uzrokovati povraćanje, proljev i grčeve u trbuhu kod beba.

Kontaminacija je pronađena kod jednog kineskog dobavljača ulja arahidonske kiseline, ključnog sastojka u premium formulama za dojenčad. Lactalis je bila posljednja tvrtka koja je objavila povlačenje šest serija svoje marke Picot formule za dojenčad, distribuirane u 18 zemalja, što uključuje Australiju, Čile, Kinu, Kolumbiju, Kongo, Češku, Ekvador, Francusku, Gruziju, Grčku, Kuvajt, Madagaskar, Meksiko, Monako, Španjolsku, Peru, Tajvan i Uzbekistan.

Serije su u prodaji od siječnja 2025. s rokovima trajanja do ožujka 2027.

“Nakon što je primio ovo upozorenje i paralelno s analizama zatraženim od dobavljača dotičnog sastojka, LNS (Lactalis Nutrition Santé) odmah je započeo testiranje putem akreditiranog neovisnog laboratorija kako bi procijenio potencijalno pogođene proizvode“, navodi se u izjavi Lactalisa.

Tvrtka je dodala da u potpunosti razumije da bi ove informacije mogle izazvati zabrinutost među roditeljima male djece te da u ovoj fazi francuske vlasti nisu priopćile nikakve pritužbe ili izvješća vezana uz konzumaciju tih proizvoda.

Danoneovo povlačenje je zasad manje, s obzirom na to da je samo jedna serija proizvedena u Tajlandu povučena na zahtjev singapurske Agencije za hranu prije nego što je stigla na tržište.

“Svi naši proizvodi proizvedeni su u skladu sa strogim standardima sigurnosti i kvalitete hrane te prolaze rigorozno testiranje prije nego što napuste naše tvornice“, rekla je tvrtka za Euronews Health, dodajući da su proizvodi blokirani kao mjera opreza.

“Sve kontrole potvrđuju da su proizvodi sigurni i u potpunosti u skladu s međunarodnim i lokalnim propisima te da nisu utvrđene nikakve nepravilnosti ili odstupanja u odnosu na Bacillus cereus i dobru proizvođačku praksu“, dodao je glasnogovornik.

Nestlé: kontroverza oko transparentnosti

Nestlé je bio prvi koji je povukao svoju formulu s tržišta u više od 60 zemalja nakon što je otkrio kontaminaciju u jednoj od svojih lokacija u Nizozemskoj početkom siječnja.

Dobrovoljno povlačenje proizvoda tvrtke preraslo je u jedno od najvećih ikad, a pogodilo je više brendova poput SMA, Beba, Guigoz i Alfamino.

“Sigurnost hrane i dobrobit sve dojenčadi ostaju naš glavni prioritet“, rekla je tvrtka u izjavi nakon povlačenja proizvoda.

“Razumijemo da ova vijest može izazvati zabrinutost i predani smo pružanju jasnih i transparentnih informacija te podrške roditeljima i skrbnicima tijekom cijelog ovog procesa“, dodala je tvrtka.

Međutim, transparentnost procesa dovele su u pitanje skupine za zaštitu potrošača koje su najavile planove za podnošenje pravnih tužbi protiv Nestléa, navodeći propuste u sljedivosti i kašnjenje u obvezama javnog upozoravanja.

Prema istrazi koju je provela nizozemska udruga Foodwatch, Nestlé je to prvi put potvrdio početkom prosinca 2025.; međutim, javna povlačenja proizvoda započela su tek prvog tjedna siječnja.

“Zašto smo tek u siječnju 2026. saznali da je šezdeset zemalja u konačnici pogođeno povlačenjem dječjeg mlijeka u prahu zbog prisutnosti Bacillus cereus, kada ih je u prosincu bilo samo devet?“, rekla je Nicole van Gemert, direktorica udruge Foodwatch Netherlands.

“Kako Nestlé, koji bi trebao osigurati neposrednu sljedivost osjetljivih dječjih proizvoda, objašnjava fragmentirano širenje informacija i kasna povlačenja s tržišta u mnogim zemljama?“, dodala je.

Nestlé je izjavio da do danas nisu potvrđene nikakve bolesti povezane s dotičnim proizvodima.