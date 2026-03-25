Objavljeno gdje će biti sjedište Carinske agencije EU-a, Zagreb ispao iz igre

Devet europskih gradova natjecalo se za domaćina Carinske agencije EU-a, a Lille je pobijedio.

Kako je objavio Politico, Lille i Rim prošli su u završni krug glasovanja Vijeća EU za sjedište Europske carinske agencije, ali Lille je odnio pobjedu.

U utrci je bilo devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).

Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu, ali Zagreb ipak nije dobio podršku.

Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala pojednostaviti carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.