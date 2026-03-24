Francuzi izračunali: Pauze za cigarete poslodavce godišnje stoje više nego proračun Zagreba

Procjene ukazuju na milijarde eura gubitaka, ali i na složen odnos između produktivnosti, radnih pauza i navika zaposlenika.

Pauze za cigarete francuske poslodavce godišnje stoje više od pet milijardi eura, pokazuje analiza portala za zapošljavanje Jobleads.

Do te procjene došlo se kombiniranjem podataka o potrošnji duhana, broju zaposlenih, stopi pušenja, trajanju pauza i visini plaća. Ipak, metodologija uključuje određena pojednostavljenja – primjerice, procjena vremena provedenog u pušenju temelji se na istraživanju YouGova provedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, a ne u Francuskoj.

Pauze za cigarete predstavljaju neproduktivno vrijeme koje može narušiti radni ritam i koncentraciju, ističe Jan Hendrik von Ahlen, suosnivač i direktor Jobleadsa.

Procjene su precijenjene

No pitanje stvarnog troška nije novo. Prema američkom istraživanju iz 2013., pušač poslodavca godišnje košta gotovo 6000 dolara (oko 5240 eura) više nego nepušač, uključujući pauze i izostanke zbog zdravlja. Ipak, dio stručnjaka smatra da su takve procjene precijenjene jer se velik dio pušenja odvija tijekom već propisanih pauza. Francuski zakon, primjerice, jamči najmanje 20 minuta odmora nakon šest sati rada piše Le Monde.

U praksi, zaposlenici koji puše tijekom tog vremena ne stvaraju veći trošak od kolega koji se odmaraju na druge načine, a mnoge tvrtke ionako toleriraju kratke pauze za kavu, zrak ili cigaretu, uz uvjet dostupnosti zaposlenika.

Duže ili kraće na pauzi?

S druge strane, strogi propisi o pušenju otežavaju takve pauze u zatvorenim prostorima, pa se kompanije suglavnom odlučuju za jeftinije vanjske prostore za pušenje – često tek velika pepeljara i suncobran. No za zaposlenike u velikim uredskim zgradama put i vrijeme potrebno da dođu do tih prostora (liftovi, kontrolne točke s karticama) često mogu zahtijevati dodatni trud i vrijeme.

Teško je precizno utvrditi uzimaju li pušači češće pauze – s jedne strane potaknuti su ovisnošću o nikotinu, a s druge ih sve više ograničavaju društveni pritisci i stroža pravila. Od 2025. zabrane pušenja proširene su i na neposrednu blizinu škola i sportskih objekata, čime se dodatno sužava prostor za pušače.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se