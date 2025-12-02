Poražavajući podaci: “U Hrvatskoj imamo 38 posto pušača. Zabrinjavajući porast korištenja e-cigareta među mladima”

Uz sve ostale faktore za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, u Hrvatskoj je najmasovnija i prisutna desetljećima – ovisnost o cigaretama. Na konferenciji “Ovisnost o pušenju – Što čini Hrvatska?“ brojni stručnjaci razgovarali su kako smanjiti broj ovisnika o pušenju te su podijelili rezultate istraživanja o stavovima obiteljskih doktora u našoj zemlji i njihovom obrazovanju za pomoć pri prestanku pušenja pacijenata pušača.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak napomenuo je kako je ovisnost o pušenju velik javnozdravstveni problem, posebno u Hrvatskoj.

“Imamo više istraživanja o prisutnosti ovisnosti u Hrvatskoj. Istraživanje koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo iz 2023. godine, pokazalo je da 37, 38% odraslih starijih od 18 godina u Hrvatskoj puši, što je poražavajuća brojka.

Istovremeno, imamo porast korištenja elektronskih cigareta među mladima, što je također poražavajuće. Prevalencija pušenja u Hrvatskoj je ogromna, stavlja nas iznad prosjeka Europske unije, dok je istovremeno u nordijskim zemljama prevalencija pušenja ispod 5 posto.“

Što čini Hrvatska?

“Imamo zakonodavni okvir koji je propisan od Europske unije, međutim u praksi se od toga odstupa. Kod nas, u usporedbi s nordijskim zemljama, oni koji ne puše sjede ispred kafića, na hladnoći, a oni koji puše sjede u kafićima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom zdravstva osim što donosi taj zakonodavni okvir, ima i brojne druge aktivnosti. Prije nekoliko godina je donesena strategija o borbi protiv ovisnosti do 2030. godine, isto tako i akcijski plan za borbu protiv ovisnosti koji zapravo obuhvaća što prije nije bilo, sada obuhvaća i druge ovisnosti – pušenje, alkohol, ovisnost o internetu i kockanje. Također, uvodimo brojne edukacije na tu temu. Postoje i škole nepušenja, primjerice u našoj bolnici Jankomir“, kaže Capak.

“Naš akcijski plan za borbu protiv raka vrijedi oko 8 milijardi eura kroz sljedećih deset godina. Kad bi nam zdravlje svima bilo na prvom mjestu, u tom slučaju bi nam svima sigurno bilo bolje”, dodao je.

Konferencija “Ovisnost o pušenju – Što čini Hrvatska?”

Liječenje ovisnosti

Psihijatrica Andrijana Šantić rekla je kako je veća prevalencija pušenja kod osoba s anksioznim i depresivnim poremećajima te je istaknula važnost psihijatrijske procjene kod odvikavanja.

“Prestanak pušenja nije samo pitanje nikotina nego pitanje odricanja od naučenog načina nošenja s vlastitim konfliktima. Vrlo je teško odučiti se od nečega što je javno dostupno.

Sigurno je da ta jedna cigareta predstavlja emocionalni okvir kod pušača. Oni posežu za cigaretom kada ne mogu iskontrolirati vlastito ponašanje. Uzimamo je kada se aktivira konflikt u nama. Upravo ono pitanje koje je potrebno postavljati je: ‘Što pokušavate ne osjećati kada posegnete za tom cigaretom’?

Učinkovita prevencija i liječenje zahtijevaju interdisciplinarni pristup. Potrebna je kombinacija osobne motivacije, stručne pomoći i javnozdravstvenih priliika“, zaključila je Šantić.

Predstavljeni su i rezultati prvog hrvatskog istraživanja objavljenog u Frontier in Public Health, o stavovima obiteljskih doktora u našoj zemlji i njihovom obrazovanju za pomoć pri prestanku pušenja pacijenata pušača.

“Istraživanje je pokazalo kako imamo jedan paradoks, do 91,5 posto naših ispitanika, odnosno naših liječnika nikada nije naučilo kako pomoći pacijentu prestati pušenju, ali usprkos tome, oni i dalje misle da je to njihov zadatak. 87 posto njih želi naučiti i spremni su napraviti promjenu”, rekla je specijalistica obiteljske medicine dr. Iva Petričušić.

“Također, 30 posto naših liječnika su pušači, a 85 posto njih smatra e-cigarete oblikom zamjenske nikotinske terapije. Šest posto liječnika uopće ne razgovara s pacijentima o prestanku pušenja. Svjetska zdravstvena organizacija je u novom planu rekla da je osnovna točka u prestanku pušenja obiteljski liječnik”, dodala je.

Dizanje trošarina na cigarete

Europarlamentarac Tomislav Sokol naglasio je da Europska unija ima široke nadležnosti u području regulacije duhanskih proizvoda, uključujući direktive o stavljanju proizvoda na tržište.

“U tijeku je revizija direktive o oporezivanju duhana s ciljem povećanja minimalnih stopa trošarina, jer veći porezi smanjuju prevalenciju pušenja. Novi propisi uključivat će i oporezivanje alternativnih proizvoda poput e-cigareta i nikotinskih vrećica.”

Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora

Predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora Dragan Soldo poručuje kako je problem ovisnosti o nikotinu puno kompleksiji od toga puši li netko cigarete ili ne i da postoji cijeli niz alternativnih proizvoda.

“Službeni stav administracije i dijela javnog zdravstva je, ako gledate službene podatke – svi alternativni duhanski proizvodi su gori od pušenja cigareta, a to stvara negativnu poruku javnosti i nije bez razloga da u Hrvatskoj imamo 38 posto pušača. Dodajmo da se svaki dan 20 milijuna opušaka negdje baci, na igrališta, na cestu. Novi duhanski proizvodi nastaju s ciljem da se privuku novi ovisnici o nikotinu“, rekao je.