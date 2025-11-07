Renault: Tri električna automobila različitih marki proizvodit će se u Sloveniji

U tvornici Revoz u Novom Mestu proizvodit će se tri „cjenovno konkurentna” električna automobila triju različitih marki potvrdio je Renault.

Francuski proizvođač automobila Renault u četvrtak je u Parizu predstavio novu električnu verziju modela Twingo, čiju će proizvodnju krajem godine započeti Revoz iz Novog Mesta. Glavni izvršni direktor Renaulta Francois Provost tom je prilikom potvrdio nagađanja i najave da će se u slovenskoj tvornici proizvoditi još dva električna modela marki Dacia i Nissan, priopćili su iz tvrtke.

Tri će se modela proizvoditi u Revozu i predstavljat će „konkretnu i učinkovitu europsku reakciju na zahtjeve suvremene mobilnosti te postaviti nova mjerila cjenovne konkurentnosti na tržištu”, naveli su u priopćenju iz Renault grupe. Sva tri modela temelje se na istoj platformi, a cilj im je ponuditi europski električni automobil po cijeni od 20 tisuća eura ili manje, čime bi se odgovorilo na konkurenciju kineskih proizvođača u nižem cjenovnom segmentu.

Kako je ranije pisano, bivši generalni direktor Renaulta Luca de Meo još je u veljači najavio novi električni model marke Dacia i njegovu proizvodnju u Novom Mestu. Nova bi Dacia trebala stajati oko 18 tisuća eura.

Renault, Dacia i… Nissan

Također u veljači ove godine francuski su mediji izvijestili da se Renault dogovorio s japanskim proizvođačem automobila Nissanom o proizvodnji Nissanova električnog gradskog automobila, koji bi se trebao zvati Wave, u Novom Mestu od 2027. godine. Renault je još u listopadu prošle godine potvrdio da se razgovori s Nissanom vode, ali u veljači nije želio komentirati vijesti o dogovoru.

„Zaposlenici Revoza cijene odluku Renault Grupe da se proizvodnji Twinga u Revozu pridruže još dva modela, što potvrđuje povjerenje grupe u naše znanje i predanost. Cijenimo i podršku Vlade Republike Slovenije i lokalne zajednice, koje su prepoznale važnost projekta ne samo za Revoz, već i za cjelokupno slovensko gospodarstvo”, izjavio je predsjednik Uprave Revoza Jože Bele.

Renault je u srpnju prošle godine potpisao memorandum o proizvodnji električnog Twinga u Novom Mestu. Proizvodnja bi trebala započeti već u prosincu ove godine, a prve isporuke očekuju se početkom iduće godine.