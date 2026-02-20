Nova osnovna škola u Krapini mogla bi koštati 12 milijuna eura

U pripremi je natječaj za gradnju nove osnovne škole Ljudevit Gaj u Krapini procijenjene vrijednosti 12,33 milijuna eura plus PDV.

Grad Krapina najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju nove osnovne škole sa sportskom dvoranom. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 12,33 milijuna eura plus PDV, koji će se sufinancirati iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak (NPOO).

Projekt je pokrenut zbog ograničenja postojeće zgrade OŠ Ljudevit Gaj iz 1911. godine, koja je zaštićeno kulturno dobro i ne omogućuje dogradnju potrebnih školskih sadržaja bez narušavanja kulturne baštine i perivoja. Nova škola će se graditi u naselju Mihaljekov Jarek pored rijeke Krapinice. Kad bude izgrađena radit će u jednoj smjeni i cjelodnevnoj nastavi. Imat će 19 ili 20 učionica, specijalizirane kabinete za informatiku, likovnu, glazbenu i tehničku kulturu, fiziku, kemiju i biologiju, uz sve potrebne prostore za učitelje, stručne službe, školsku knjižnicu, kuhinju i blagovaonicu.

Za izbor najvažnija cijena

Uključivat će i trodijelnu školsku sportsku dvoranu za tjelesni odgoj, ali i organizaciju sportskih, društvenih i kulturnih programa za školu i lokalnu zajednicu.

Nova škola bit će u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na energetsku učinkovitost i održivost, uz primjenu fotonaponske elektrane, dizalica topline, suvremenih sustava grijanja i hlađenja te pametnog upravljanja instalacijama.

Neto površina prostora škole iznosi oko 3860 četvornih metara, dok neto površina prostora školske dvorane iznosi oko 1615 četvornih metara.

Glavni kriterij za izbor tvrtke koja će graditi školu je cijena s 90 posto utjecaja. Preostalih 10 posto dodjeljuje se za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka. Tvrtke koje se javljaju na natječaj u posljednje tri godine moraju imati najmanje 12 milijuna eura prihoda godišnje.

