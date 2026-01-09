Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura

Prvi natječaj za gradnju pogona za proizvodnju lijekova Imunološkog zavoda poništen je jer jedina zainteresirana tvrtka nije poslala jamstvo za ozbiljnost ponude. Njihova ponuda bila je oko 75 posto više od procijenjene vrijednosti natječaja.

Natječaj Imunološkog zavoda za projektiranje i izgradnju pogona za proizvodnju lijekova u Rugvici istočno od Zagreba je poništen, jer je jedina pristigla ponuda bila nepravilna.

Riječ je o natječaju o kojem je Forbes Hrvatska već izvještavao. Na zemljištu Imunološkog planirala se gradnja zgrade postrojenja vrijedna 40,8 milijuna eura plus PDV. Natječaj je obuhvaćao i projektiranje procesa frakcioniranja plazme za proizvodnju albumina, imunoglobulina, koagulacijskih faktora na osnovi know-how tehnologije ponuđača, projektiranje i gradnju postrojenja za taj proces, prijenos know-how tehnologije i znanja, ishođenje svih dozvola za stavljanje proizvedenih lijekova na tržište te pokretanje proizvodnje.

Bez originala jamstva i potvrde o uplati

Na navedenoj površini u planu je i gradnja upravne zgrade koja je predmet drugog natječaja, kao i gradnja tvornice za proizvodnju zmijskog protuotrova koja je već započela.

Što se pogona za proizvodnju lijekova tiče, za taj natječaj interes je pokazala samo slovenska tvrtka koja se u dokumentaciji Imunološkog zavoda 3GM Plus (koja se pogreškom u dokumentaciji naziva tvrtka Da, op.a.). Riječ je o tvrtki specijaliziranoj za izradu čistih prostorija, odnosno pogona sa strogo kontroliranim parametromima poput temperature, vlažnosti, tlaka i filtracije zraka.

Za navedeni posao tražili su 71 milijun eura plus PDV.

Njihova ponuda proglašena je nepravilnom, jer je dokument “Garancija za ozbiljnost” koji su dostavili bio prazan, a Imunološki u roku za dostavu ponuda nije zaprimio ni original jamstva za ozbiljnost ponude u izvorniku niti potvrdu o uplati novčanog pologa.



Navedena tvrtka u 2024. godini imala je 1,6 milijuna eura prihoda uz oko 100.000 eura dobiti, dok su prihodi prethodnih godina varirali, pa ih nekad i nije bilo.



Imunološki u roku 30 dana planira pokrenuti novi natječaj, a CEO slovenske tvrtke Jure Milošević za Forbes Hrvatska rekao je kako će se vjerojatno javiti i na njega.