Neočekivani oporavak francuskog gospodarstva: Izvoz zrakoplova, lijekova i vojne opreme pogurao rast

Poslovna aktivnost potaknula je francuski BDP, koji je u trećem tromjesečju porastao za 0,5 posto. Međutim, kućanstva su ostala vrlo oprezna – malo su trošila, a još manje ulagala.

Francusko gospodarstvo u trećem tromjesečju zabilježilo rast od 0,5 posto, ponajviše potaknutu izvozom. Taj rezultat uslijedio je nakon rasta od 0,1 posto u prvom i 0,3 posto u drugom tromjesečju. Ako ne dođe do naglog pada u posljednja tri mjeseca godine, cilj rasta od 0,8 posto za 2025. trebao bi biti postignut, nadmašujući prethodno očekivanih 0,7 posto.

“Izvanredan rezultat”, izjavio je francuski ministar gospodarstva Roland Lescure u priopćenju objavljenom za agenciju Agence France-Presse u četvrtak. “Unatoč političkim previranjima i međunarodnim neizvjesnostima, naše tvrtke ulažu, izvoze i pokreću zemlju naprijed.”

Porasle i investicije

Snažan rezultat u trećem tromjesečju uglavnom se objašnjava robusnim izvoznim učinkom. Izvoz je porastao za 2,2 posto između lipnja i rujna, dok je uvoz pao za 0,4 posto. Taj doprinos vanjske trgovine “bio je očekivan i sada se ostvario”, objasnila je Marie Leclair, voditeljica odjela za nacionalne račune u francuskom statističkom uredu INSEE. U drugom tromjesečju rast je bio potaknut ponajviše povećanjem industrijskih zaliha, piše Le Monde.

Prema riječima Maximea Darmeta, ekonomista iz Allianz Tradea, zbog “popuštanja posljednjih ograničenja opskrbe nakon pandemije covida-19”, poduzeća su mogla povećati proizvodnju u prvim mjesecima godine. Zrakoplovi, strojevi i farmaceutski proizvodi koje proizvode francuske zrakoplovne i farmaceutske industrije sada su pronašli kupce na inozemnim tržištima.

Još jedna dobra vijest bila je otpornost poslovnih ulaganja, koja su u trećem tromjesečju porasla za 0,9 posto unatoč neizvjesnosti oko poreza i makroekonomske perspektive Francuske. Taj je rast zahvatio proizvodnju robe i opreme, kao i sektor informacija i komunikacija, koji uključuje digitalne aktivnosti. To vjerojatno odražava snažan zamah ulaganja u umjetnu inteligenciju, što bi moglo biti dobar znak za buduću produktivnost francuskog gospodarstva.

Nestabilnost za kraj godine

Za razliku od poduzeća, koja su se očito prilagodila vrlo nestabilnom okruženju, kućanstva su ostala izrazito oprezna, unatoč vrlo niskoj inflaciji (1,2 posto na godišnjoj razini u rujnu) i tržištu rada koje i dalje pokazuje otpornost. Potrošnja, koja čini oko polovicu gospodarske aktivnosti zemlje, ostala je slaba: pridonijela je rastu samo 0,1 posto u trećem tromjesečju, isto kao i u prethodnom. Suprotno tome, štednja je ostala na rekordnim razinama – dosegnuvši gotovo 19 posto raspoloživog dohotka sredinom godine.

Za četvrto tromjesečje ekonomisti ne očekuju ponavljanje rezultata iz trećeg. Kraj godine, čini se, bit će obilježen nestabilnošću i proračunskim raspravama u parlamentu. Tvrtke se boje viših poreza i težih uvjeta poslovanja.

