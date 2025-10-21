Nakon presude za zločine u Sudanu, dionice najveće francuske banke potonule više od sedam posto

Porota u New Yorku utvrdila je da je banka pomagala održavati režim bivšeg sudanskog vladara Omara al-Bashira, čime je otvoren put mogućim zahtjevima za odštetu.

Dionice najveće francuske banke BNP Paribas pale su u ponedjeljak za više od sedam posto nakon što je američki sud prošlog tjedna presudio da je banka odgovorna za zločine počinjene u Sudanu.

Porota u New Yorku u petak je utvrdila da je banka pomagala održavati režim bivšeg sudanskog vladara Omara al-Bashira, čime je otvoren put mogućim zahtjevima za odštetu, piše Le Monde.

Osmočlana porota stala je na stranu troje tužitelja, izvorno iz Sudana, dodijelivši im ukupno 20,75 milijuna dolara odštete, nakon što je saslušala svjedočanstva o stravičnim zločinima sudanskih vojnika i paravojne milicije Janjaweed.

“Zločini bi se ionako dogodili”

BNP Paribas je u ponedjeljak objavio da ima “nepokolebljivu namjeru žaliti se na presudu”.

“Nema nikakve sumnje da će banka osporavati ovaj slučaj i iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva”, navodi se u priopćenju.

Banka je poslovala u Sudanu od kraja 1990-ih do 2009. godine i izdavala akreditive koji su omogućavali Sudanu da ispunjava obveze uvoza i izvoza. Troje tužitelja koji su pokrenuli slučaj u SAD-u — dva muškarca i jedna žena, danas američki državljani — tvrdili su da su ti ugovori pomogli financirati nasilje koje je sudanski režim provodio nad dijelom svog stanovništva.

Pred federalnim sudom u Manhattanu opisali su kako su bili mučeni, paljeni cigaretama, rezani nožem, a žena je svjedočila da je bila seksualno zlostavljana.

Odvjetnici francuske banke tvrdili su da su njezine operacije u Sudanu bile zakonite prema europskom pravu, te da banka nije imala saznanja o kršenju ljudskih prava. Naveli su i da bi se “zločini ionako dogodili, neovisno o prisutnosti BNP Paribasa”.

Nagodba od 10 milijardi dolara

Prema podacima Ujedinjenih naroda, rat u Sudanu između 2002. i 2008. odnio je oko 300.000 života i raselio 2,5 milijuna ljudi.

Omar al-Bashir, koji je vladao Sudanom tri desetljeća, svrgnut je i uhićen u travnju 2019. nakon višemjesečnih prosvjeda. Protiv njega je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje zbog genocida.

Analitičari RBC Capital Marketsa u bilješci klijentima sugerirali su da “postoje indicije da bi BNP Paribas mogao razmotriti nagodbu kako bi izbjegao potencijalno veće isplate nakon sudskih odluka”. Prema procjenama Bloomberga, eventualna nagodba bi mogla iznositi i do 10 milijardi dolara.