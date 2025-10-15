Ovo su znakovi da je vrijeme za promjenu banke. Saznajte kako to učiniti

Odabir banke jedna je od najvažnijih financijskih odluka. Ako već duže vrijeme niste zadovoljni uslugama banke i njezinom učinkovitošću, možda je vrijeme da se prebacite u drugu.

Ako niste zadovoljni ponuđenim kamatnim stopama na štednju ili kredite, a banka ne pokazuje dobre rezultate u poslovanju, možda je vrijeme da poduzmete nešto i pronađete sigurniju i pouzdaniju financijsku instituciju. Razlika u kamatnoj stopi na štednju može znatno utjecati na rast vaše ušteđevine tijekom godina.

Zabrinuti ste zbog stabilnosti banke

Znakovi upozorenja mogu uključivati ​​promjenu vlasničke strukture, naglo smanjenje broja poslovnica ili česte promjene u upravi.

Također, digitalno bankarstvo trebalo bi vam olakšati život. Razmislite koliko često morate posjetiti poslovnicu banke za transakcije koje biste mogli obaviti online. Možda vam se aplikacija redovito ruši ili je komplicirana za korištenje.

Dobra banka trebala bi odvojiti vrijeme da upozna vašu financijsku situaciju i buduće ciljeve. Pronalaženje banke posvećene tomu da vam pomogne u izgradnji bolje budućnosti može uvelike utjecati na način na koji upravljate svojim financijama.

Ako se osjećate razočarano bankom u kojoj imate tekući račun, ne ustručavajte se promijeniti je.

Loša iskustva

Jeste li ikada poslali upit na koji odgovor niste dobili danima ili je osobni bankar obećao nazvati vas, ali to nikad nije učinio? Također provjerite dostupnost podrške izvan radnog vremena, učinkovitost rješavanja problema i je li osoblje ljubazno.

Bankarsko tržište se stalno mijenja, a s njim i ponuda proizvoda i usluga. Dok ostajete vjerni svojoj banci, možda propuštate znatno bolje uvjete drugdje.

Stručnjaci preporučuju da barem jednom godišnje provjerite kako je vaša banka pozicionirana na tržištu u odnosu na konkurenciju.

Kako promijeniti banku?

Ako ste prepoznali neke od ovih znakova, možda se pitate koliko je komplicirano promijeniti banku. Dobra je vijest da je taj proces danas jednostavniji nego ikad i da će većina banaka obaviti većinu posla za vas kako bi privukli nove klijente.

Prvi korak je istraživanje. Usporedite nekoliko banaka koje se čine kao dobar izbor. Nemojte obratiti pozornost samo na naknade i kamate, već i na dostupnost poslovnica i bankomata u vašoj blizini, kao i iskustva drugih klijenata.

Prelazak iz jedne banke u drugu prije svega podrazumijeva prebacivanje računa za plaćanje (tzv. tekućeg računa), a taj se postupak za hrvatske potrošače znatno pojednostavio.

Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju novu banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Tako je potrošaču omogućen jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje, bez administrativnog i financijskog opterećenja i bez odlaska u staru banku.

Rok za prebacivanje računa za plaćanje najviše je 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da stara i nova banka za korištenje usluge prebacivanja ne naplaćuju dodatnu naknadu. Premda za uslugu prebacivanja računa za plaćanje banke prema tom Zakonu ne smiju naplatiti naknadu, one to mogu učiniti ako potrošač zatraži uslugu prebacivanja, a u međuvremenu odustane od takvog zahtjeva.

Potrošači se o aktualnim naknadama za najčešće korištene usluge u bankama mogu informirati i putem internetske stranice HNB-a, na kojoj je objavljena usporedba naknada za najčešće tražene usluge povezane s računom za plaćanje u bankama u Republici Hrvatskoj. Uvidom u listu naknada koja je dostupna i na besplatnoj aplikaciji mHNB potrošači mogu lakše odabrati najpovoljniju banku s obzirom na svoje potrebe te zatražiti uslugu prebacivanja koja svojom jednostavnošću i brzinom olakšava proceduru koja je do sada bila spora i komplicirana.

Dodajmo kako je Hrvatski sabor u srpnju izmijenio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu kojim se građanima omogućuje pristup njihovim redovnim primanjima bez dodatnih troškova.

Paket besplatnih usluga za koje banke građanima ne smiju naplaćivati naknadu uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalterima ili bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice, plaćanje karticom u trgovinama te priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima.

Također, od 9. listopada u Hrvatskoj uvedena su nova pravila prema kojima se ime primatelja i IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) kod svih bankovnih transakcija moraju strogo podudarati.

Sve je to dio Uredbe o instant plaćanjima (IPR), koja je već uvela obvezu da sve banke u eurozoni od siječnja ove godine moraju biti sposobne primati instant kreditne transfere u eurima, a od 9. listopada 2025. i slati takve uplate, čime se korisnicima osigurava da sredstva mogu biti prebačena u roku od nekoliko sekundi, neovisno o danu u tjednu ili praznicima.

Slušajte instinkte

Postavite si ova pitanja: “Nudi li banka dovoljno usluga i mogućnosti da zadovolji moje potrebe?“ ili “Postoji li bolja banka koja bi mi mogla pomoći u financijskom rastu?“

Klijenti očekuju više od svojih financijskih institucija. Tradicionalne banke brzo ustupaju mjesto bankama koje prihvaćaju inovativnu tehnologiju, pružaju izvrsnu korisničku uslugu i kontinuirano dodaju značajke koje predviđaju njihove potrebe. Ako tražite banku koja nudi maksimalnu fleksibilnost i više usluga za vaš novac, onda je vrijeme da počnete istraživati ​​svoje mogućnosti.

Financijski stručnjaci predlažu da bi svatko trebao barem jednom godišnje preispitati svoj odnos prema banci. Pažljivo slušajte svoje instinkte jer financijska dobrobit trebala bi biti vaš prioritet.