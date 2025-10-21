Novo ulaganje u Žitu: Dobro ima novu liniju za narezivanje mesnih proizvoda vrijednu 1,75 milijuna

Zahvaljujući novoj liniji za narezivanje mesnih proizvoda, brend Dobro povećao je kapacitet narezivanja i pakiranja za 30 posto. Nova linija brža je, preciznija i učinkovitija, a vrijedi 1,75 milijuna eura.

Žitov brend Dobro napravio je novi iskorak u razvoju proizvodnih procesa predstavljanjem nove linije za narezivanje mesnih proizvoda. Riječ je o strateškom ulaganju čija je ukupna vrijednost ulaganja 1,75 milijuna eura, a obuhvaća treću, najnapredniju liniju za narezivanje i pakiranje te potpuno automatiziranu robotsku liniju na izlazu.

Nova linija rezultat je kontinuiranog rasta potražnje i činjenice da su svi postojeći proizvodni kapaciteti trenutno maksimalno popunjeni. Upravo ta potreba za povećanjem učinkovitosti i kapaciteta bila je ključan poticaj za ovu investiciju. Ulaganje u modernu tehnologiju i proširenje proizvodnih kapaciteta dodatno jača tržišnu poziciju brenda Dobro, a nova linija donosi konkretna poboljšanja u pogledu brzine, preciznosti i ukupne učinkovitosti.

Nova proizvodna linija; Foto: Žito

Automatsko porcioniranje prema težini

Kapacitet narezivanja doseže do 650 kilograma na sat, što predstavlja povećanje ukupnog kapaciteta narezivanja i pakiranja za oko 30 posto. Integrirana vaga i napredni 3D skener omogućuju automatsko porcioniranje prema težini, uz znatno smanjenje varijacija u konačnom proizvodu. Nova tehnologija tako osigurava veću dosljednost i višu kvalitetu, uz optimizaciju potrošnje sirovine i vremena.

“Ulaganje u ovu liniju ključan je korak u našem kontinuiranom razvoju. Kombinacijom najmodernije opreme i dosadašnjih kapaciteta znatno podižemo razinu učinkovitosti i konkurentnosti, spremno odgovarajući na potrebe tržišta”, poručuju iz mesne industrije Dobro.

Potpuno automatizirana robotska linija na izlazu dodatno doprinosi ubrzanju procesa pakiranja i smanjenju potrebe za ručnim radom, čime se osigurava stabilniji i sigurniji proizvodni tok.

Ova investicija dio je šireg plana razvoja i modernizacije unutar Žito grupe, a nastavlja se na ranija ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju s ciljem dugoročnog jačanja konkurentske pozicije na domaćem i izvoznim tržištima.

Žito je u srpnju proveo IPO u kojem je prikupio 130 milijuna eura. Vrijednost dionice tada je iznosila 20,30 eura, a od tada se kretala između 19,20 i 22,30 eura. Trenutačno iznosi 20,10 eura.

Usporedba kretanja cijene dionica Žita i Crobexa; Screenshot: ZSE