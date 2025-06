Objavljen natječaj za očuvanje i održivo korištenje genetskih izvora u poljoprivredi vrijedan 1,6 milijuna eura

Visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 eura, a mogu je koristiti javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih genetskih izvora

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u petak treći natječaj za potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi za biljne genetske resurse, vrijedan 1,6 milijuna eura, izvijestili su iz te agencije.

Kako ističu iz priopćenja, predmet natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi za biljne genetske resurse iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u cilju doprinosa zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih genetskih izvora. Ukupan iznos raspoloživih sredstava putem tog natječaja je 1,6 milijuna eura, a visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 eura.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100 posto prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je 1. srpnja 2025. godine od 12 sati do 1. rujna 2025. godine do 12 sati, navodi se u priopćenju.