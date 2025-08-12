Od 1. siječnja 2026. obrtnici mogu nastaviti s radom u obrtu uz mirovinu

Hrvatska obrtnička komora (HOK) izvijestila je kako od 1. siječnja 2026. godine korisnici starosne mirovine mogu registrirati obrt te svi oni koji imaju obrt mogu nastaviti s radom odlaskom u starosnu mirovinu.

Obrtnicima koji navrše 65. godina, kako su naveli, sada je po prvi put omogućena i isplata polovice iznosa mirovine bez prekida obavljanja obrta, počevši od 1. siječnja sljedeće godine.

Iz HOK-a podsjećaju kako su godinama dosljedno i argumentirano zagovarali pravo obrtnika da mogu nastaviti s radom u obrtu uz mirovinu.

Do sada, ako je obrtnik želio nastaviti s radom u obrtu nakon što je navršio 65. godina nije imao pravo na mirovinu. Ukoliko je iz mirovine želio registrirati obrt, tada mu se mirovina stavljala u mirovanje.

Ono na što je HOK najviše upozoravao u dijalogu s institucijama bilo je pravo svih umirovljenika da se zaposle bilo gdje osim u svom obrtu, što nije bilo korektno prema obrtnicima.

“Dugo smo se i snažno zalagali za nedavne izmjene zakona koje omogućuju obrtnicima da od 1. siječnja 2026. godine istovremeno primaju, za sada pola mirovine, i da nastave s radom u vlastitom obrtu”, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil napominjući kako za njih to nije samo administrativno pitanje već snažan poticaj očuvanju obrtništva i prijenosu znanja na mlađe generacije.

To je, kako je kazao, važna i zaslužena promjena za sve one koji su desetljećima vrijedno gradili svoje obrte i žele ostati aktivni, prenositi znanje, ali i uživati u pravu na mirovinu koje su svojim radom stekli.

“Priznavanjem ovoga prava šalje se važna poruka, da iskustvo, rad i doprinos obrtnika vrijede i nakon formalnog odlaska u mirovinu”, rekao je Kratohvil.

Iz HOK-a napominju i kako su zagovarali i isplatu punog iznosa mirovine uz obavljanje obrtničke djelatnosti s obzirom na to da su obrtnici umirovljenici i dalje u nepovoljnom položaju isplatom samo 50 posto mirovine.

Vjeruju kako će se u idućem razdoblju i za taj njihov zahtjev pronaći rješenje, posebno iz razloga što se nastavkom obavljanja obrtničke djelatnosti u mirovini nastavlja i s daljnjim plaćanjima poreznih obveza što istovremeno znači podizanje životnog standarda umirovljenika.