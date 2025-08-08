HOK upozorava na preopterećenost ugostitelja propisima

Hrvatska obrtnička komora (HOK) upozorava u petak da su ugostitelji preopterećeni velikim brojem nejasnih i kompleksnih propisa te je zbog toga zatražila sastanak u Državnom inspektoratu (DIRH), s ciljem poboljšanja provedbe nadzora.

HOK navodi da se u zadnje vrijeme može čitati o porastu poreznih prekršaja među ugostiteljima i velikom broju nalaza raznih inspekcija čemu dodaje da, iako nijedan oblik nepoštivanja zakona ne može biti opravdan, ipak postoji složenost i opterećenost ugostitelja propisima.

Ugostitelji uz ostalo predlažu mogućnost prethodne najave nadzora u određenim slučajevima radi bolje pripreme dokumentacije i prostora, te provođenje nadzora u vremenskim intervalima koji manje opterećuju rad obrtnika, a to je ujutro ili izvan sezone.

Traže objavu preglednog popisa zakonskih obveza

Predlažu i omogućavanje nastavka rada tijekom nadzora kad god je to moguće, izbjegavanje skupnih nadzora više inspekcija istovremeno te edukativno-savjetodavni pristup prema obrtnicima.

Traže i objavu preglednog popisa zakonskih obaveza po djelatnostima, radi lakšeg snalaženja u propisima i organizaciji poslovanja. Navode, naime, da ugostitelji moraju poštovati velik broj propisa, uključujući i odredbe mnogih zakona – o fiskalizaciji u prometu gotovinom, porezu na dodanu vrijednost, ugostiteljskoj djelatnosti, porezu na dohodak, porezu na dobit, o radu, o doprinosima, hrani, te o zaštiti potrošača.

Na njih se odnose i pravilnici o higijeni hrane, načinu čuvanja, temperaturi, HACCP sustavu, kao i zakoni o zaštiti na radu, o strancima, o lokalnim porezima, komunalnom gospodarstvu, zaštiti od buke, gospodarenju otpadom, o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima itd.

HOK smatra i da česte izmjene i dopune zakona zahtijevaju dodatnu stalnu prilagodbu poslovanja što otežava ugostiteljima praćenje svih detalja, a male greške zbog kojih mogu biti kažnjeni nerijetko nastaju ne iz namjere za izbjegavanjem poreza ili smanjenjem troškova te kvalitete, već zbog nejasnoća i kompleksnosti propisa.

“Podržavamo sve ugostitelje koji žele poslovati transparentno i u skladu sa zakonom – riječ je o većini njih, jer nikome se ne isplati riskirati kazne i gubitke. Pozivamo nadležne institucije na jačanje edukacije, jasniju komunikaciju i pojednostavljenje propisa kako bi se smanjile pogreške koje često nastaju zbog složenosti sustava”, izjavio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.