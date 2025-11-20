Određena privremena mjera zabrane otuđenja poslovnih udjela u 3. maju Rijeka 1905

Na Trgovačkom sudu u Rijeci određena je privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja poslovnih udjela u tvrtki 3. maj Rijeka 1905, koja je sada posve u državnom vlasništvu, a za koju je CERP proveo postupak prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju, u sklopu kojeg je zaprimio jednu obvezujuću ponudu i to iz šibenskog Iskra brodogradilišta.

Iz Trgovačkog suda u Rijeci potvrdili su u četvrtak da je određena privremena mjera zabrane Republici Hrvatskoj da otuđi i optereti poslovne udjele u tvrtki 3. maj Rijeka 1905, napomenuvši da rješenje nije pravomoćno.

“Po prijedlogu predlagatelja osiguranja 3. maj Brodogradilište u stečaju, protiv protivnika osiguranja Republike Hrvatske, radi osiguranja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja 3. maj Brodogradilište u stečaju, i to tražbine prijenosa poslovnih udjela u trgovačkom društvu 3. maj Rijeka 1905 , rješenjem ovog suda od 19. studenoga određena je privremena mjera zabrane protivniku osiguranja Republici Hrvatskoj da otuđi i optereti poslovne udjele u trgovačkom društvu 3. maj Rijeka 1905 d.o.o., koji čine 100 posto temeljnog kapitala nominalnog iznosa 10,3 milijuna eura,“ odgovorili su sa suda na upit Hine.

Prijedlog za osiguravanje tražbine donošenjem privremene mjere nedavno je podnio stečajni upravitelj 3. maja Brodogradilišta u stečaju Loris Rak, uz tužbu protiv Republike Hrvatske radi pobijanja Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Ugovora o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905.

Rak je tužbu i prijedlog za donošenje privremene mjere podnio, kako je naveo u izvješću o tijeku stečaja, “nakon neodgovorenih ponuda prema ovlaštenim tijelima Republike Hrvatske za mirno rješavanje spora, a uzimajući u obzir da taj vjerovnik prodaje predmet stečajne mase, koji je stekao pravim radnjama na čiju se pobojnost ukazuje.”

Te su ugovore u početku godine sklopili 3. maj i Republika Hrvatska, a njima je uređeno namirenje dugovanja i prijenos tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki 3. maj Rijeka 1905, tj. 100 posto temeljnog kapitala od 10,3 milijuna eura, na državu. Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja države prema 3. maju, prijenosom poslovnih udjela njegove tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905 na državu te odluku o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.

Stečajni postupak nad “starim” 3. majem je, pak, otvoren na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju, na prvom ročištu u rujnu utvrđeno je da imovina nije dostatna za pokriće tražbina, a vjerovnici su se suglasili s unovčenjem pokretnina i prestankom poslovanja. Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 je nakon prestanka poslovanja 3. maja nastavila brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove.

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) je nedugo zatim, 17. rujna, objavio javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju tri poslovna udjela tvrtke 3. maj Rijeka 1905 u vlasništvu države, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti. Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost oko 10,3 milijuna eura.

Do roka za predaju ponuda, 17. studenoga, CERP je zaprimio jednu obvezujuću ponudu, a da su obvezujuću ponudu predali, potvrdili su iz šibenskog Iskra brodogradilišta. Najavili su operativno i financijsko restrukturiranje, planiraju nastavak i proširenje suradnje s naručiteljem iz grupacije Scenic, zaokret prema proizvodnji za obrambenu industriju, među ostalim i proizvodnji korveta, te prema proizvodnji putničkih brodova na ekološki pogon.

Istaknuli su kako su svjesni potencijalnog pravnog problema, nakon zahtjeva stečajnog upravitelja “starog” 3. maja za zabranom raspolaganjem udjela u 3. maju Rijeka 1905, ali, pošto je s druge strane država, vjeruju da će se prije potpisivanja ugovora to riješiti tako da se za investitora otklone svi rizici.