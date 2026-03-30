Otvoren aerodrom vrijedan 3 milijarde eura: Ima sve – osim putnika i zrakoplova

Otvorena uz velika očekivanja, nova zračna luka Noida tek treba zaživjeti, s planovima za postupno uvođenje prometa.

Jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u zračnom prometu u Indiji, ujedno i među najvećima u južnoj Aziji, otvoren je više od četiri godine nakon što ga je premijer Narendra Modi pokrenuo. Otvaranje dolazi u trenutku kada indijskoj zrakoplovnoj industriji treba poticaj, dok se globalno tržište suočava s poremećajima u opskrbi gorivom zbog sukoba SAD-a i Izraela s Iranom.

Međunarodna zračna luka Noida, s oznakom DXN, nalazi se u Nacionalnoj glavnoj regiji Delhija. Savezna država Uttar Pradesh time je postala prva u Indiji s pet međunarodnih zračnih luka. Riječ je o najznačajnijem koraku za indijsko zrakoplovstvo od otvaranja zračne luke Navi Mumbai u listopadu, koja služi financijskom središtu zemlje.

Najmnogoljudnija država svijeta, ujedno i treće najveće tržište zračnog prometa, snažno ulaže u infrastrukturu. Noida International neće odmah raditi punim kapacitetom. Letovi bi trebali početi sredinom travnja, a kapacitet će se postupno povećavati, s početnih 12 milijuna putnika godišnje na 70 milijuna do 2050., čime bi nadmašio predpandemijski promet trenutačno najprometnije zračne luke na svijetu, Dubai Internationala, piše CNN.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 296 milijardi rupija (2,72 milijarde eura). Otvaranje je prvotno bilo planirano za rujan 2024., ali je više puta odgađano prije nego što je ovog vikenda konačno proglašena spremnom za rad.

Zračna luka Noida prošla je kroz više faza razvoja. Prvi put je zamišljena kao Taj International Airport još 2001., no konkretno planiranje započelo je 2018. i 2019. godine. Iako je naziv promijenjen, cilj je ostao isti.

Zračna luka smještena u gradu Jewar, oko 80 kilometara jugoistočno od New Delhija, trebala bi rasteretiti zračnu luku Indira Gandhi i olakšati pristup Taj Mahalu, UNESCO-voj svjetskoj baštini koja svake godine privlači turiste u Agri.