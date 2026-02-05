Ove godine olimpijske medalje skuplje su nego ikada. Evo koliko točno vrijede

Na Zimskim olimpijskim igrama koje uskoro počinju u Italiji sportašima će biti dodijeljeno više od 700 zlatnih, srebrnih i brončanih medalja.

Sportaši koji se ovog mjeseca u Italiji budu penjali na pobjedničko postolje na Zimskim olimpijskim igrama primit će najskuplje medalje u povijesti Igara, zahvaljujući snažnom rastu cijena plemenitih metala.

Više od 700 zlatnih, srebrnih i brončanih medalja bit će dodijeljeno najboljim svjetskim sportašima u zimskim disciplinama, od skijanja i hokeja na ledu do umjetničkog klizanja i curlinga, piše CNN.

Dok je njihova sentimentalna vrijednost nemjerljiva, u strogo novčanom smislu te će medalje vrijediti više nego ikada prije. Od Olimpijskih igara u Parizu u srpnju 2024. spot cijene zlata i srebra porasle su za oko 107, odnosno 200 posto, pokazuju podaci FactSeta. Ti impresivni skokovi znače da danas, gledano isključivo kroz cijenu metala, zlatna medalja vrijedi oko 2000 eura, više nego dvostruko u odnosu na Igre u Parizu. Srebrne medalje za drugo mjesto vrijede gotovo 1200 eura, odnosno tri puta više nego prije dvije godine. Rast cijene srebra dijelom je potaknut potražnjom malih ulagača, dok je zlato poskupjelo nakon što su velike središnje banke povećale svoje rezerve, a ulagači pohrlili u tradicionalno utočište u vrijeme globalnih političkih previranja.

Nije zlato sve što sja

Pobjednici će dobiti medalje izrađene od recikliranog metala, koje proizvodi Talijanska državna kovnica i poligrafski institut. No, nije sve što sjaji doista zlato.

U zlatnoj medalji, od ukupno 506 grama (16 trojskih unci), samo je šest grama čisto zlato. Ostatak je izrađen od srebra. Brončane medalje napravljene su od bakra i, s težinom od 420 grama (15 unci), vrijede tek oko 4,75 eura po komadu, prema podacima organizatora. (Trojanska unca je oko 10 posto teža od obične unce.) Olimpijske zlatne medalje nisu izrađivane od čistog zlata još od Igara u Stockholmu 1912. godine, navodi londonska aukcijska kuća Baldwin’s.

Tadašnje medalje, teške samo 26 grama (0,8 trojskih unci), vrijedile bi manje od 20 dolara po tadašnjoj cijeni zlata. Preračunato prema američkoj inflaciji, to danas iznosi oko 530 dolara (450 eura). Ipak, kao kolekcionarski predmeti, olimpijske medalje mogu postići daleko veću cijenu od same vrijednosti metala, kaže Dominic Chorney, voditelj odjela za antički novac u kući Baldwin’s.

Medalja od 22.000 eura

Godine 2015. Baldwin’s je prodao zlatnu medalju sa Olimpijskih igara u Stockholmu 1912. za 19.000 funti (oko 22.000 eura), rekao je Chorney za CNN. Sljedeće godine aukcionari su prodali brončanu sudioničku medalju s Igara u Antwerpenu 1920. za 640 funti (740 eura).

Većina olimpijskih medalja ipak nikada neće završiti na tržištu. “Relativno malo olimpijaca prodaje svoje medalje, jer ih iznimno cijene”, rekao je.

Unatoč snažnim oscilacijama cijena posljednjih dana, zlato i srebro mogli bi dodatno povećati financijsku vrijednost olimpijskih medalja. Potražnja za plemenitim metalima vjerojatno će ostati snažna te je vrlo izvjesno da će zlatne i srebrne medalje na sljedećim Ljetnim olimpijskim igrama 2028. biti još skuplje.