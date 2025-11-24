Ovo su siromašne regije Europe. Kod nas je to Slavonija

Karta siromašnih regija Europe otkriva regije pojedinih država u kojima određeni postotak ljudi ima znatno manje plaće od većine na razini države. U Hrvatskoj se posebno ističe proširena regija Slavonije.

U riziku od siromaštva u 2024. godini bilo je 16,2 posto stanovnika Europske unije odnosno 72,1 milijuna ljudi – objavio je Eurostat.

Grafički prikaz siromašnih regija pomalo zbunjuje, no treba imati na umu da se ne uspoređuju građani na razinu Europe, nego na razini svojih država. Ne mjeri se siromaštvo, nego nizak dohodak u usporedbi s dohotkom drugih stanovnika te države. (Preciznije, u obzir se uzimaju plaće koje su manje od 60 posto nacionalnog medijana ekvivaliziranog raspoloživog dohotka nakon socijalnih transfera).

Na regionalnoj razini, 10 regija u EU imalo je udio ljudi u riziku od siromaštva iznad 30 posto.

Najveći udjeli zabilježeni su u najudaljenijoj francuskoj regiji Gvajani, gdje je više od polovice stanovništva (53,3%) bilo u riziku od siromaštva, zatim u španjolskoj regiji Ciudad de Melilla (41,4%) i talijanskoj regiji Kalabrija (37,2%).

Nasuprot tome, 28 regija imalo je udjele ispod 10%. Rumunjska regija Bucureşti-Ilfov imala je najnižu stopu ljudi u riziku od siromaštva (3,7%), ispred belgijske regije Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) i talijanske regije Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%).

