Pet milijardera pokreće novi program za smanjenje siromaštva uz pomoć AI

Pet najpoznatijih američkih filantropa udružilo je snage u novom pothvatu čiji je cilj pomoći Amerikancima s niskim prihodima da se izvuku iz siromaštva uz pomoć umjetne inteligencije.

Dobrotvorne zaklade milijardera Billa Gatesa (neto vrijednost: 116,9 milijardi dolara), Charlesa Kocha (67,5 milijardi dolara), Stevea Ballmera (142,5 milijardi dolara), osnivača Intuita Scotta Cooka (7,7 milijardi dolara) i investitora hedge fondova Johna Overdecka (7,4 milijarde dolara) najavile više od milijardu dolara za financiranje novog filantropskog instrumenta usmjerenog na ekonomsku mobilnost pod nazivom NextLadder Ventures.

Organizacija će surađivati s AI divom Anthropic i podržavati organizacije koje koriste umjetnu inteligenciju i druge nove tehnologije za poboljšanje financijske situacije Amerikanaca s niskim primanjima.

“Čitave se zajednice raspadaju, a mogućnost napretka izmiče velikom broju ljudi. Pogotovo onima kojima je to najpotrebnije“, napisao je Koch u svojoj najnovijoj knjizi. “Stope samoubojstava rastu, kao i smrtni slučajevi od predoziranja drogom… Amerika se kreće prema dvoklasnom društvu u kojem manje ljudi napreduje, a većina zaostaje.“

Sada se Koch, zajedno s još četiri milijardera i organizacijom NextLadder Ventures, nada da će pomoći u promjeni tog trenda.

Uzbudljivo je da su ovu inicijativu pokrenuli pojedinci i organizacije koje imaju dugogodišnje iskustvo ulaganja u ekonomske prilike“, kaže izvršni direktor NLV-a Ryan Ripple. Prije je vodio programe ekonomske mobilnosti u Zakladi Gates. Bio je vršitelj dužnosti šefa osoblja direktora zaklade i poseban pomoćnik njezinog supredsjednika Billa Gatesa. “Tijekom godina rada u ovom području, svi su se suočili s istim pitanjem. Kako možemo učiniti više za pojedince i obitelji koji se svakodnevno suočavaju s ogromnim preprekama?“, kaže Ripple za Forbes.

Ripple, 43, posebno je posvećen misiji. Odrastao je u obitelji s jednim roditeljem u središnjem Missouriju nakon što mu je otac poginuo u prometnoj nesreći 1985. godine. Majku je izgubio gotovo dva desetljeća kasnije, od raka dojke. Naslijedio je stotine tisuća dolara medicinskog duga zbog nedostatka kvalitetnog osiguranja.

Više od jednog od deset Amerikanaca živi ispod granice siromaštva, prema podacima Američkog zavoda za statistiku. Istodobno, više od polovice američkih građana nema ekonomsku sigurnost. To znači da ne mogu uštedjeti novac nakon što pokriju svoje mjesečne troškove, prema neprofitnom Urban Institutu. Napredak u umjetnoj inteligenciji i drugim tehnologijama mogao bi igrati veliku ulogu u rješavanju tih problema.

“Svi smo prepoznali da smo na prekretnici kada je riječ o društvenom utjecaju i tehnologiji. Osjećali smo da je ovo idealno vrijeme da se udružimo i zajedno postignemo više nego što bismo mogli pojedinačno“, kaže Kevin Brommer. On je izvršni direktor Ballmer Grupe i voditelj tehnološke i podatkovne strategije.

Planiraju uložiti milijardu dolara

NextLadder Ventures planira uložiti početnu milijardu dolara tijekom sljedećih sedam godina kako bi podržao neprofitne i profitne organizacije koje dijele njihovu misiju. I to kroz kombinaciju potpora, kapitalnih ulaganja i financiranja temeljenog na prihodima. Umjesto udjela u vlasništvu, primit će postotak od prodaje. Sva dobit ostvarena tim ulaganjima i financijskim aranžmanima temeljenim na prodaji bit će reinvestirana u filantropsku misiju organizacije.

Iako NextLadder Ventures još nije započeo financiranje, postoji niz neprofitnih i profitnih organizacija koje su njihovi osnivači već podržali ili razmatraju podršku. One bi mogle odgovarati novoj inicijativi. Jedan primjer je neprofitna organizacija CarePortal, koja je razvila platformu za povezivanje djece i obitelji s lokalnim crkvama, tvrtkama i zajednicama koje mogu pružiti smještaj, medicinsku skrb i emocionalnu podršku kako bi djeca ostala izvan sustava udomiteljstva. Drugi primjer je profitni startup Rasa-Legal, čija tehnologija pomaže korisnicima da izbrišu svoje kaznene evidencije za desetinu trenutnih troškova.

Anthropic će korisnicima NextLadder Ventures financiranja pružiti procesorsku snagu umjetne inteligencije i tehničku pomoć bez ikakvih troškova kako bi im pomogao u inovacijama i bržem plasiranju svojih tehnoloških rješenja na tržište.

NextLadder Ventures planira uključiti nove filantropske partnere i prikupiti dodatna sredstva u sljedećih 15 godina. Također se nada da će inspirirati druge javne i privatne izvore financiranja kako bi pomogli u izgradnji tržišta koje pomažu siromašnim Amerikancima, socijalnim radnicima, odvjetnicima za pravnu pomoć i drugim ključnim pružateljima usluga da prevladaju najveće ekonomske prepreke.

Među tim preprekama su: gubitak posla, nestabilan smještaj, briga o djeci, zdravstvene krize i brisanje kaznene evidencije. Ako sve bude išlo po planu, ovo će tržište privući dovoljno vanjskog kapitala da će se razina ulaganja potrebna za osiguravanje NLV-a smanjiti za otprilike petnaest godina. Nakon toga, upravni odbor organizacije ponovno će se sastati i razmotriti njezinu budućnost.

Bez obzira na budućnost NLV-a, svih pet milijardera osnivača vjerojatno će nastaviti podržavati organizacije posvećene ekonomskoj mobilnosti putem svojih zaklada. Kao što to čine već desetljećima.

Zbog ovih donacija troje od njih se već našlo na najnovijem Forbesovom popisu 25 najvećih američkih filantropa u veljači. Gates je zauzeo drugo mjesto, Ballmer osmo, a Koch dvadeset peto. (Forbesova procjena ukupnih donacija uključuje samo sredstva koja su stigla do krajnjih korisnika, a ne obećana sredstva ili novac koji drže zaklade, a još nije distribuiran.)

Gates donirao gotovo 50 milijardi

Zajedno sa svojom bivšom suprugom Melindom French Gates, Bill Gates je već donirao oko 47,7 milijardi dolara. Gotovo sve putem Zaklade Gates. Novac je otišao organizacijama koje se bave zdravljem i smanjenjem siromaštva. Prema godišnjem izvješću za 2024. godinu, Zaklada Gates prošle je godine dodijelila gotovo 200 milijuna dolara bespovratnih sredstava kroz programe za ekonomsku mobilnost i osnaživanje žena u SAD-u.

Gatesov nasljednik na čelu Microsofta, Steve Ballmer, zajedno sa suprugom Connie, do sada je donirao oko pet milijardi dolara organizacijama koje se fokusiraju na ekonomsku mobilnost. Donirali su 165 milijuna dolara organizaciji Communities in Schools, neprofitnoj organizaciji posvećenoj smanjenju broja napuštanja školovanja. Novac je namijenjen proširenju usluga podrške učenicima na još 1000 škola s uglavnom siromašnim učenicima do 2027. godine.

Postoji 175 milijuna dolara za podršku organizaciji StriveTogether i njenom planu da do 2030. godine usmjeri još četiri milijuna mladih prema ekonomskoj mobilnosti. Ballmerovi su također obećali gotovo 600 milijuna dolara organizaciji Blue Meridian Partners. Do danas su prikupili više od 4,5 milijardi dolara za borbu protiv siromaštva i promicanje ekonomske i društvene mobilnosti.

U međuvremenu, Charles Koch je donirao oko 1,9 milijardi dolara neprofitnim organizacijama. Bave se obrazovanjem, smanjenjem siromaštva i reformom pravosuđa. Gotovo sve je prošlo kroz njegovu neprofitnu mrežu Stand Together. Ona okuplja istomišljenike iz poslovnog svijeta i preko nje donira NextLadder Ventures.

Iako osnivač Intuita Scott Cook i investitor hedge fondova John Overdeck još nisu među 25 najboljih filantropa, svaki od njih je putem svojih zaklada donirao gotovo 500 milijuna dolara.

I dok će ovih pet milijardera i njihove zaklade nastaviti razvijati vlastite inicijative, surađivat će putem NLV-a na pitanjima ekonomske mobilnosti barem sljedećih 15 godina. Prema riječima Briana Hooksa, direktora Kochove mreže Stand Together, to je prilično jedinstveno.

“Mislim da nikada prije nije postojala ovakva suradnja između filantropskih organizacija“, kaže Hooks. Potencijal da svi zajedno postignemo puno više nego što bismo mogli pojedinačno je ogroman.“

Matt Durot, novinar Forbesa