Pan-pek otkriva realnost domaće proizvodnje. Što stoji iza kruha koji jedemo svaki dan?

U Pan-peku proizvodnja zapravo nikada ne staje — smjene se izmjenjuju, ritam ostaje isti, a pogoni i tijekom noći i ranog jutra rade svoj tihi, precizni posao. U tom okruženju, gdje se iskustvo spaja s jasnom organizacijom i predanošću ljudi koji ovaj posao rade godinama, nastaje svaki proizvod koji kasnije dolazi na prodajna mjesta. Ta ustrajna svakodnevica temelj je načina na koji Pan-pek funkcionira.

Realno, gotovo svatko tijekom dana posegne za nekim pekarskim proizvodom — zbog tempa života, navika ili zato što određene trenutke jednostavno ne možemo zamisliti bez kruha. U tim malim rutinama vidi se koliko nam ta jednostavnost znači.

Zato postaje važno zapitati se što prethodi tom trenutku — gdje kruh nastaje i tko ga priprema. Kad je nešto dio svakodnevice, prirodno želimo da bude napravljeno kako treba: s pažnjom, znanjem i vještinom ljudi koji taj posao rade iz dana u dan.

Vlastita proizvodnja je srce Pan-peka

Pan-pek je tvrtka čije je središte oduvijek bila proizvodnja — temelj na kojem grade kvalitetu i napredak. Proizvodne procese poštuju, razumiju i neprestano unapređuju jer vjeruju da se samo dosljednim radom može održati stabilnost i osigurati rast. Ulažu u suvremenu tehnologiju, ali pritom zadržavaju elemente tradicije. Iako imaju napredne, automatizirane linije po kojima su u nekim segmentima jedinstveni u Hrvatskoj, dio proizvodnje i dalje je ručan jer određeni proizvodi zahtijevaju iskustvo i preciznost koju stroj ne može zamijeniti. Koriste i živu starter kulturu na potpuno automatiziranoj liniji što je rijetkost u industriji.

Upravo taj spoj moderne tehnologije i zanatskog pristupa oblikuje njihove prepoznatljive kruhove i peciva te pokazuje njihovu spremnost da pomiču granice i stvaraju rješenja koja se drugima čine nemogućima.

“U Pan-peku vlastitu proizvodnju smatramo ključnim dijelom identiteta, ali i odgovornosti koju imamo prema kupcima i prema hrvatskom gospodarstvu. Kada sami proizvodimo ono što nudimo, osiguravamo kontrolu nad kvalitetom, stabilnost procesa i znanje koje ostaje u zemlji. To znači radna mjesta, razvoj kompetencija i stvaranje vrijednosti koja ostaje unutar hrvatske industrije. Naši proizvodi rezultat su rada ljudi koji svoj posao poznaju i koji svakodnevno drže ovaj sustav stabilnim. Zato stalno ulažemo u tehnologiju, procese i razvoj zaposlenika – jer bez ljudi nema proizvodnje, a bez proizvodnje nema ni održive budućnosti za našu industriju. Realno, vjerujemo u domaću proizvodnju upravo zato što ona kupcima daje sigurnost, a gospodarstvu snagu“, izjavila je Sandra Vojković, predsjednica Uprave Pan-peka.

U njihovom svakodnevnom radu ne vidi se samo precizno organiziran proces, nego i radna atmosfera u kojoj odnosi djeluju gotovo obiteljski. U pogonu se osjeti koliko su ljudi povezani – kako se međusobno razumiju, kako si pomažu i kako, unatoč dinamici posla, zadržavaju onu tihu, prepoznatljivu dozu duhovitosti koja govori da ondje vlada dobro raspoloženje. Realno, takva se bliskost ne može izrežirati – ona nastaje iz svakodnevnog rada, prirodne topline u odnosima i međusobnog povjerenja koje se gradi godinama. Upravo zato tako jasno otkriva koliko su ljudi ondje predani kvaliteti svakog proizvoda koji izađe iz tvornice.

Inovativna rješenja za svježinu u svakom trenutku

Jednako važan dio stvarnosti Pan-peka odvija se nakon što proizvodi napuste proizvodnju. Dostavna mreža svakodnevno povezuje pogone i prodajna mjesta osiguravajući da sve što nastane tijekom dana pravovremeno stigne do kupaca. Na prodajnim mjestima brigu o proizvodima preuzimaju zaposlenici koji su kupcima najvidljiviji – njihova organizacija, tempo i način rada jednako su važni kao i procesi koji im prethode.

Male geste, završni koraci pripreme na licu mjesta i prirodan odnos s kupcima dio su vrijednosti na kojima Pan-pek gradi svoje poslovanje. Zato se mnogi proizvodi peku i dovršavaju izravno na prodajnim mjestima, više puta tijekom dana, zahvaljujući Bake off – “Just in time“ sustavu, vlastitom modelu koji omogućuje da kupci u svakom dijelu dana dobiju svjež, topao i tek pečen proizvod. A realno – to je kupcu i najvažnije.

Realno, svi ga jedemo

Kruh je jedan od onih proizvoda na koje se oslanjamo bez mnogo razmišljanja, ali upravo zato njegova kvaliteta mora biti jasna, stabilna i dosljedna. Kada znamo kako nastaje i tko ga priprema, taj svakodnevni izbor dobiva još veću vrijednost. Pan-pek tu odgovornost shvaća ozbiljno već više od trideset godina, pa kruh koji svakog dana dolazi na stol nije samo navika, nego rezultat stvarnog rada i znanja. A sve to je važno kada govorimo o proizvodu koji je dio naše svakodnevice, jer realno, svi ga jedemo.