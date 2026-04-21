Partnerstvo Horwath HTL Croatia i Datuma u isporuci AI rješenja destinacijama, turističkim i hotelijerskim kućama u Hrvatskoj i regiji

Partnerstvo Horwath HTL Croatia i hrvatske vertikalne tehnološke tvrtke Datum uključuje zajedničko nastupanje prema klijentima kroz kombinaciju konzultantske ekspertize iz turizma i hotelijerstva s kompetencijama iz područja AI implementacije te razvoj zajedničkih AI-podržanih alata i proizvoda namijenjenih turističkim destinacijama i hotelskim poduzećima uključujući analitiku posjetitelja, podršku odlučivanju u upravljanju, automatizaciju izvještavanja, personalizaciju iskustva gostiju te AI asistente.

“Turizam i hotelijerstvo prolaze kroz ubrzanu transformaciju potaknutu razvojem tehnologija temeljenih na podacima i primjenom umjetne inteligencije. Destinacijske organizacije i hotelska poduzeća suočavaju se s rastućim pritiskom za optimizacijom upravljanja posjetiteljima, personalizacijom iskustava, povećanjem operativne učinkovitosti i donošenjem strateških odluka utemeljenih na robusnoj analitici. Spajanjem ovih dvaju skupova kompetencija moguće je razviti kategoriju proizvoda i usluga koja ne postoji u ovom obliku na regionalnom tržištu: AI rješenja osmišljena specifično za turističke destinacije i hotelska poduzeća, integrirana s konzultantskim metodologijama visoke primjenjive vrijednosti” rekao je Siniša Topalović, Partner Horwath HTL.

“Vizija Datuma biti je prvi izbor europskih poduzeća koja traže sigurnu, kontroliranu i skalabilnu AI infrastrukturu, s naglaskom na praktičnim AI rješenjima koja brzo stvaraju vrijednost i rastu zajedno s poslovanjem klijenata. Kao jedina vertikalna AI tvrtka u Hrvatskoj i regiji, sa već primjenjenim AI rješenjima u većini industrija, ova suradnja zapravo je logičan i prirodan slijed”, izjavio je Marko Dagelić, suvlasnik i direktor Datum-a.

Horwath HTL Croatia (Horwath i Horwath Consulting Zagreb) dio je globalno vodeće mreže konzultantskih poduzeća Horwath HTL International, specijaliziranih isključivo za hotelijerstvo, turizam i industriju slobodnog vremena. Mreža broji više 50 ureda u 38 zemalja. Ključna područja ekspertize Horwath HTL Croatia obuhvaćaju strategiju i planiranje razvoja turističkih destinacija te savjetovanje hotelskim poduzećima i uredima u kontekstu razvoja, pozicioniranja i operativnog unapređenja.

Sa uredima u San Franciscu i Sidneyu, te sjedištem u Hrvatskoj, Datum je hrvatska vertikalna tehnološka tvrtka specijalizirana za stratešku primjenu i implementaciju umjetne inteligencije u poslovnom okruženju. Kroz četiri ključna stupa (strateško savjetovanje, AI upravljačka platforma, orkestracija cloud infrastrukture i otporna podatkovna infrastruktura), Datum organizacijama pruža cjelovita rješenja za AI transformaciju.

Temeljni produkt Datuma je AI asistent nove generacije namijenjen poduzećima, koji funkcionira kao zatvoreni, sigurni i u potpunosti kontrolirani sustav koji se integrira u postojeće radne procese. Za razliku od generičkih rješenja, Datum Agentovi AI sustavi su domenski svjesni i izravno povezani s podacima, alatima i procesima klijentske organizacije, što rezultira mjerljivim poslovnim učinkom.