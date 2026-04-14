Procjena OpenAI-ja od 852 milijarde dolara pod povećalom ulagača zbog promjene strategije

Tvrtka mijenja fokus prema poslovnim korisnicima dok konkurenti poput Anthropica i Googlea pojačavaju pritisak.

Procjena vrijednosti OpenAI-ja od 852 milijarde dolara našla se pod povećalom dijela njegovih vlastitih ulagača, u trenutku dok preusmjerava fokus na poslovne klijente kako bi se obranila od konkurencije Anthropica, izvijestio je u utorak Financial Times.

Prošlog mjeseca OpenAI je prikupio 122 milijarde dolara u rundi financiranja koja bi vjerojatno bila najveća u povijesti Silicijske doline. Međutim, kompanija je u posljednjih šest mjeseci dvaput mijenjala plan razvoja proizvoda kao odgovor na konkurentske prijetnje, najprije od Googlea, a potom i od Anthropica.

Prema izvješću, neki ulagači OpenAI-ja smatraju da bi te promjene mogle učiniti tvrtku ranjivijom na Anthropica i ponovno ojačanog Googlea, i to u trenutku kada se priprema za izlazak na burzu ove godine. Pojedini analitičari iz industrije predviđaju da će tempo rasta prihoda Anthropica u idućih nekoliko mjeseci nadmašiti OpenAI.

“Imate ChatGPT, posao s milijardu korisnika koji raste 50 do 100 posto godišnje, zašto uopće govorite o poslovnim klijentima i kodu?” rekao je jedan rani ulagač OpenAI-ja za Finacial Times. “To je kompanija bez jasnog fokusa.”

Financijska direktorica OpenAI-ja Sarah Friar rekla je da tvrdnje kako ulagači ne podržavaju strategiju kompanije ne odgovaraju činjenicama. U pisanom odgovoru za Reuters, glasnogovornik OpenAI-ja poručio je da je runda financiranja od 122 milijarde dolara bila “prekomjerno upisana, zaključena u rekordnom roku i podržana širokim krugom vodećih globalnih ulagača, što odražava snažno uvjerenje u naš smjer, trenutačni poslovni zamah i dugoročnu vrijednost.”