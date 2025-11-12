OpenAI bi mogao trošiti i do 15 milijuna dolara dnevno na besmislene Sora videe

Prema grubim procjenama, OpenAI troši više od četvrtine svog prihoda kako bi održavao svoju tvornicu AI sadržaja.

Za tvrtku koja troši više nego dvostruko od onoga što zarađuje, OpenAI s oduševljenjem uvodi genijalno nepromišljene nove načine nagomilavanja gubitaka. Procijenjen na oko 500 milijardi dolara, AI div je u četvrtak objavio da ima projekciju godišnjeg prihoda od 20 milijardi dolara. Sve bi to bilo pohvalno da se ne sjetimo kako je u prethodnom tromjesečju izgubio više od 12 milijardi dolara.

Dana 30. rujna, OpenAI je predstavio svoju Sora aplikaciju za izradu videa za Appleovu platformu iOS, koja je unatoč pozivnom pristupu (dostupna samo na poziv) u tjedan dana preuzeta milijun puta, izazvavši oduševljene medijske reakcije i poplavu bizarnih AI uradaka – od fantastičnih sigurnosnih snimki s Ring kamera, preko slavnih osoba koje “puštaju vjetrove” (uglavnom preminulih), do jezivih parodija TV-prodaje.

Do Noći vještica, aplikacija je, prema podacima AppFiguresa, preuzeta četiri milijuna puta i generirala milijune desetsekundnih AI videa dnevno. Koliko to zapravo košta OpenAI? Prema procjenama Forbesa i stručnjaka s kojima su razgovarali, više od pet milijardi dolara godišnje, odnosno oko 15 milijuna dolara dnevno. Kada je Bill Peebles, voditelj Sore u OpenAI-ju, 30. listopada izjavio: “Ekonomija je trenutačno potpuno neodrživa”, bio je sasvim u pravu.

Ove brojke zahtijevaju objašnjenje – i nose određene ograde. OpenAI je odbio podijeliti konkretne podatke o korištenju Sore ili komentirati Forbesove procjene. To znači da se izračuni temelje na procjenama i nekoliko promjenjivih faktora – uključujući cijene GPU-ova, učinkovitost inferencije, broj korisnika i broj videa generiranih dnevno.

Masovno privući korisnike pa monetizirati

Unatoč tome, moguće je okvirno razumjeti koliko to sve košta. Video modeli (poput Sora 2) mnogo su skuplji od tekstualnih modela (poput GPT-5), jer obrađuju kompleksnije podatke. Za korisnike koji pristupaju modelima putem OpenAI-jeva API-ja, cijena za GPT-5 iznosi otprilike 10 dolara za oko 750.000 riječi. S druge strane, Sora 2 mora obrađivati četverodimenzionalne podatke (tri prostorne dimenzije + vrijeme) i održavati logiku radnji u svakoj sekundi videa.

Prema analitičaru Deepaku Mathivananu iz Cantor Fitzgeralda, izrada 10-sekundnog videa – standardne duljine Sora klipa – košta OpenAI oko 1,3 dolara. Stručnjak AJ Kourabi iz SemiAnalysisa smatra da je taj iznos “razuman”, ali napominje da ovisi o složenosti verzije modela Sora koja se koristi. Mathivananova analiza pretpostavlja da svako generiranje videa zahtijeva oko 40 minuta GPU vremena, odnosno 8 do 10 minuta na četiri istovremeno aktivna GPU-a, uz cijenu najma nešto ispod dva dolara po satu.

Ako pretpostavimo da OpenAI još nije ugradio profitnu maržu u cijene API-ja, procjena drži vodu: tvrtka trenutno naplaćuje dolar za 10-sekundni video Sora 2, odnosno 3 dolara za napredniju verziju Sora 2 Pro.

Koliko korisnici zapravo stvaraju videa u Sori? Broj varira, a još nije jasno koliko će ih nastaviti koristiti aplikaciju niti kada će OpenAI prestati nuditi besplatan pristup. Prema procjenama, Sora ima oko 4,5 milijuna korisnika aplikacije. Ako, prema Kourabiju, 25 posto njih svakodnevno objavi u prosjeku 10 videa, to iznosi 11,3 milijuna videa dnevno. Pomnoženo s 1,3 dolara po videu, to znači gotovo 15 milijuna dolara dnevno, odnosno 5,4 milijarde dolara godišnje. (Ova brojka ne uključuje videe koje Sora odbaci prije objave zbog kršenja pravila, niti nacrte koji troše Sora kredite, ali nikad ne budu objavljeni.)

Prioritet izgradnja publike i aranžmana korisnika

Dopustiti svima da besplatno generiraju videe u Sori odvažan je potez – iako ne neuobičajen u tehnološkom svijetu. OpenAI svjesno ide na širenje tržišnog udjela i prepoznatljivosti brenda uz gubitke, računajući da će masovna upotreba s vremenom sniziti troškove, a kada korištenje postane naplatno – prihodi će rasti.

“To je klasičan internetski pristup – u početku se ne fokusirati na troškove, nego na izgradnju publike i angažmana korisnika, jer smo već mnogo puta vidjeli da takve kompanije naknadno pronađu načine da unovče taj angažman”, kaže Lloyd Walmsley, analitičar u Mizuho banci koji prati kompanije Meta i Google.

Direktor OpenAi-ja Sam Altman kaže kako još uvijek ne postoji model oglašavanja koji može pokriti troškove izrade videa foto: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Walmsley i Mathivanan ističu da će se količina GPU-minuta potrebnih za generiranje jedne sekunde videa s vremenom eksponencijalno smanjivati. Mathivanan procjenjuje da bi trošak inferencije (procesa stvaranja sadržaja) za video modele mogao pasti pet puta do iduće godine, te još tri puta do 2027. godine.

Za sada je, međutim, riječ o pohlepnom pokušaju zauzimanja tržišnog prostora koji bi trebao pripremiti proizvod za agresivnu buduću monetizaciju. Iako je izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman izjavio da model oglašavanja trenutačno ne može pokriti troškove izrade videa, moguće je da će u budućnosti kombinacija oglasa i premium korisnika – poput filmaša ili kreatora TV reklama koji će plaćati visoke cijene – omogućiti održivost sustava.

Ograničit će besplatno korištenje

Besplatne Sora generacije također omogućuju OpenAI-ju da koristi podatke korisnika (ako oni to ne isključe) kako bi poboljšao sve svoje modele, koji su gladni video podataka s već postojećim ljudskim opisima (tekstualnim promptovima). To bi OpenAI-ju u budućnosti moglo povećati konkurentnost i dati prednost u treniranju modela u odnosu na rivale. Kourabi smatra da bi se marže OpenAI-ja na tržištu video AI-a, kad postane profitabilno, mogle kretati između onih koje ostvaruju Meta i Google.

Konačno, kao i kod svih operativnih troškova, OpenAI može koristiti računalne troškove rada Sore za smanjenje porezne osnovice, umanjujući oporezivi prihod buduće profitabilne kompanije.

Unatoč potencijalnim prednostima, troškovi se gomilaju tako brzo da je OpenAI već najavio kako uskoro planira ograničiti besplatnu izradu AI videa. Kako je Sam Altman rekao u intervjuu za Stratechery u listopadu: “Postoji ogromna količina korištenja u kojoj ljudi jednostavno izrađuju smiješne meme videe da bi ih poslali trojici prijatelja — a ne postoji oglasni model koji bi mogao pokriti troškove takvog svijeta.”

Phoebe Liu, novinarka Forbesa