Plinovodi i Plinacro potpisali izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije

Operatori plinskih transportnih sustava Slovenije i Hrvatske Plinovodi i Plinacro potpisali su u srijedu u Ljubljani zajedničku izjavu o povećanju kapaciteta interkonekcije Rogatec, u smjeru iz Hrvatske prema Sloveniji, priopćeno je iz Plinacroa.

Nadogradnja plinovodne mreže u Hrvatskoj omogućit će prijenos većih količina plina između dviju zemalja i dodatno ojačati energetsku povezanost Slovenije s regijom te tako povećati sigurnost opskrbe, otpornost energetskih sustava i stabilnost regionalnog energetskog sustava, ističe se u priopćenju.

“Potpisivanje ove izjave predstavlja važan korak u suradnji između operatora plinskih transportnih sustava Slovenije i Hrvatske te u zajedničkom osiguravanju dugoročno stabilne, povezane i pouzdane opskrbe plinom, kao i učinkovitog regionalnog funkcioniranja transportne infrastrukture”, kazao je tom prigodom izvršni direktor tvrtke Plinovodi, Matija Bitenc.

Po riječima predsjednika Uprave Plinacra Ivice Arara, ta tajednička izjava potvrđuje dugogodišnju uspješnu suradnju između Plinovoda i Plinacra.

“Posebno mi je drago naglasiti da smo izgradnjom magistralnog plinovoda Zabok – Lučko omogućili povećanje kapaciteta i dostupnosti plina iz Hrvatske, što će dodatno ojačati stabilnost opskrbe zemalja u regiji povezanih plinskim transportnim sustavima”, istaknuo je Arar.

Nakon završetka svih plinovoda financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), odnosno dovršetka dionica Bosiljevo – Sisak i Kozarac – Sisak, kapacitet interkonekcije Rogatec moći će dosegnuti do 170.000 Sm³/h, počevši od 31. prosinca 2026. godine, ovisno o uvjetima uzvodnog tlaka, ističe se u priopćenju.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se