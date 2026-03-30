Počela izgradnja poslovne zone u Bjelovaru vrijedne deset milijuna eura

U Bjelovaru su počeli radovi na izgradnji Poslovne zone Veliko Korenovo koja će se prostirati na 178 hektara i biti jedna od najvećih poslovnih zona u tom dijelu Hrvatske, a ukupna vrijednost infrastrukturnog opremanja procijenjena je na deset milijuna eura.

Radovi su počeli na spojnoj cesti Veliko Korenovo – Gudovac te na izgradnji ceste s infrastrukturom u samoj zoni. Ukupno će se izgraditi oko četiri kilometra pristupne ceste sa svom infrastrukturom, od čega oko dva i pol kilometra do zone te oko kilometar i pol unutar nje.

“Danas su započeli radovi na zoni Korenovo koja će u budućnosti zapošljavati naše Bjelovarčane. Bit će tu radnih mjesta i za sve ostale koji nisu iz Bjelovara”, izjavio je zamjenik gradonačelnika Bjelovara Igor Brajdić na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Naglasio je da će zona biti opremljena toplom vodom iz obližnjeg geotermalnog izvora, strujom, plinom, kanalizacijom, vodovodom i telekomunikacijama, te da je upravo toplovod kao dio infrastrukture posebnost koja je razlikuje od sličnih projekata u Hrvatskoj.

Zona je namijenjena isključivo proizvodnim djelatnostima, a natječaj za buduće poduzetnike i obrtnike planira se raspisati nakon parcelacije, koja se očekuje ljeti ove godine.

“Odjel za gospodarstvo napravio je listu zainteresiranih poduzetnika i obrtnika koji su se javili. Drago mi je što mogu reći da tu ima vrlo ozbiljnijih investitora”, dodao je Brajdić.

Izvođači radova su bjelovarska tvrtka Poduzeće za ceste i koprivnički Koming. Rok za izgradnju spojne ceste Gudovac – Veliko Korenovo iznosi 24 mjeseca, a za samu zonu 18 mjeseci.