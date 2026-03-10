HOK predlaže Vladi da obrtnici plaćaju energente po sličnom modelu kao i kućanstva

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je u utorak Vladi zahtjev za nastavkom provedbe mjera iz područja energetike, a kao jedno od dugoročnih rješenja predlažu razmatranje modela prema kojem bi se cijene energenata za obrtnike regulirale na način sličan onome koji se primjenjuje za kućanstva.

S obzirom na aktualne geopolitičke okolnosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji su posljedica novih sigurnosnih napetosti na Bliskom istoku, u svojem zahtjevu HOK navodi kako je primjena mjera Vlade uvelike olakšala poslovanje obrtnika, kao najmanjih i najosjetljivijih gospodarskih subjekata, koje bi povećanja cijena i struje i plina teško pogodila.

“Pozdravljamo odluku Vlade o ponovnom uvođenju regulacije najviših maloprodajnih cijena goriva te apeliramo da se mjere potpore iz područja energetike ne samo nastave nego i ponovno intenziviraju”, rekao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Cijene energenata, dodao je, djeluju kao katalizator općeg porasta svih troškova poslovanja, što će ponovno i teško utjecati na konkurentnost obrtništva. “Vlada je do sada u svakoj prilici pokazala da je partner hrvatskih obrtnika te se nadamo nastavku razumijevanja za specifične okolnosti u kojima obrtnici žive i rade, ali i razumijevanju što obrtništvo predstavlja za gospodarstvo i samo društvo“, istaknuo je Kratohvil.

Kao jedno od mogućih dugoročnih rješenja, HOK predlaže razmatranje modela prema kojem bi se cijene energenata za obrtnike regulirale na način sličan onome koji se primjenjuje za kućanstva, navodi se u njihovom priopćenju.