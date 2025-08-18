Počelo rušenje Varteksovih pogona prodanih prije nekoliko godina. Gradit će se trgovački centar

Moderni shopping centar za dva mjeseca počet će se graditi na području nekadašnjih Varteksovih pogona. Iako se već dugo znalo da će se oni rušiti, mnogi su emotivno doživjeli uklanjanje tih simbola industrijalizacije Varaždina.

Početkom rušenja Varteksovih pogona u Varaždinu u ponedjeljak, započela je gradnja S-PARK-a Varaždin iza kojeg stoji tvrtka SES Spar European Shopping Centers. Ona je još u rujnu 2021. godine s Varteksom potpisala ugovor o prodaji dijela neaktivne imovine, nešto manje od 50.000 kvadrata. Godinu kasnije, počela se najavljivati gradnja shopping centra.

Rušenje pogona ne znači nužno i kraj Varteksa, iako rijetki vjeruju u njegov opstanak. Ova tvrtka u stečaju ima još nekretnina, a ima i teoretske šanse za nastavak poslovanja.

Trgovački centar vrijedan 28 milijuna eura

Objekti koji se sada ruše posljednjih godina nisu bili u funkciji, no za mnoge Varaždince podsjetnik su na nekad uspješni Varteks, zbog čega nisu zadovoljni činjenicom da će nekadašnju tvornicu zamijeniti shopping centar. On će se početi graditi za dva mjeseca.

Za S-PARK to je investicija od 28 milijuna eura, čiji će rezultat biti vidljiv 2027. godine. Tada će biti dovršen shopping centar s velikim parkingom. Uključivat će prvi Interspar hipermarket u tom dijelu Hrvatske, 11 drugih trgovina, ugostiteljske sadržaje s vanjskim terasama te raznim uslužnim djelatnostima.

Svjesni važnosti nekadašnjeg Varteksa za Varaždin, u S-PARK su najavili kako će trgovački centar imati ciglene dijelove po uzoru na nekadašnju tvornicu.

Budući S-PARK u Varaždinu; Foto: S-PARK

Grad nije imao nadležnost

Grad Varaždin prije nekoliko dana istaknuo je kako nisu imali nikakvu nadležnost na prostoru tvornice. Ističu kako je Vlada RH u lipnju 2021. godine proglasila prostor Varteksa strateškim investicijskim projektom pod nazivom „Varteks kvart – urbana regeneracija“. Time su Varaždinu oduzeli mogućnost da ga samostalno oblikuje kroz svoj Generalni urbanistički plan.

Podsjećaju kako je strateški projekt propao nakon stečaja te će se sada na kupljenim zemljištima graditi dva trgovačka centra.

Iz Varaždina tvrde da nisu mogli ništa učiniti jer nisu imali nadležnost ni mogućnost odlučivanja. Ipak, na inicijativu gradonačelnika i konzervatorskog odjela, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske zaštitilo preostale vrijedne objekte kao industrijsku kulturnu baštinu. To su jednokatna zgrada uprave (izgrađena 1906.godine, rad Josipa Dubskyja i Valentina Morandinija), Vratareva kuća, četverokatna zgrada skladišta iz 1920. godine, kompleks gradske električne centrale iz 1928. godine, krojačnica iz 1934. godine, zgrada pripreme proizvodnje, izgrađena 1936. godine i tvornički dimnjak, podignut 1934. godine.