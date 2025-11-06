Početkom prosinca kreće testno razdoblje razmjene i fiskalizacija eRačuna

Početkom prosinca planira se puštanje u produkciju sustava razmjene i fiskalizacije eRačuna, kako bi se obveznicima omogućila pravovremena priprema i testiranje prije obvezne primjene tog sustava od 1. siječnja 2026., priopćeno je u četvrtak iz Porezne uprave.

Od 1. siječnja 2026. godine uvodi se obvezna razmjena i fiskalizacija eRačuna među poslovnim subjektima, a iz Porezne uprave ističu da intenzivno provode aktivnosti kako bi poreznim obveznicima olakšali prelazak na taj sustav razmjene i fiskalizacije, koji predstavlja važan iskorak u modernizaciji poslovanja.

Kako su izvijestili, na današnji dan na popisu provjerenih informacijskih posrednika koji uslužno pružaju usluge izdavanja i zaprimanja eRačuna te pratećih isprava, fiskalizacije eRačuna, a mogu pružati i usluge eIzvještavanja i/ili metapodatkovnih servisa, nalazi se 19 poslovnih subjekata, od čega su tri informacijska posrednika inozemni poslovni subjekti. Dodatno, kako ističu, sedam informacijskih posrednika dostavilo je potpunu i ispravnu dokumentaciju te su u postupku završetka testiranja prije objave na službenom popisu.

“Do sada su dva informacijska posrednika kroz AMS (Adresar metapodatkovnih servisa) objavila popis svojih korisnika. Nadalje, 21.762 porezna obveznika potvrdila su adresu za zaprimanje eRačuna u FiskAplikaciji, čime su potvrdili korištenje informacijskog posrednika ili besplatne aplikacije MikroEračun kao svoje pristupne točke. Od ukupnog broja potvrda, 9.347 poreznih obveznika prihvatilo je informacijske posrednike za pristupne točke, dok je 12.415 poreznih obveznika prihvatilo opće uvjete korištenja i odlučilo koristiti besplatnu aplikaciju MikroEračun. Ovi brojčani pokazatelji odražavaju očekivano stanje u ovom trenutku, budući da je razdoblje do 1. siječnja 2026. predviđeno kao prijelazno razdoblje prilagodbe”, kažu iz Porezne uprave.



Dodatno, Porezna uprava navodi da kontinuirano putem strukovnih udruženja Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore poreznih savjetnika edukacijama i radionicama informira porezne obveznike kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće promjene. Također, putem web forme “Pišite nam” odgovaraju na sva pitanja poreznih obveznika vezano za Zakon o fiskalizaciji.