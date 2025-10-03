Rebalans proračuna: Prihodi veći za 30 milijuna eura, rashodi manji za 223 milijuna

Rebalansom državnog proračuna za 2025. godinu prihodi se povećavaju na 33 milijarde eura što je 30 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan, a rashodi se smanjuju za 223 milijuna eura, na 36,8 milijardi eura, rekao je u petak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

Deficit opće države prema ESA 2010 metodologiji iznosit će 2,9 posto BDP-a.

Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, s 57,6 posto na kraju 2024. godine, na 56,9 posto do kraja ove godine, projicira Vlada.

Vlada predviđa realni rast BDP-a od 3,3 posto krajem godine.

“Ovim izmjenama i dopunama želimo zadržati odgovorno upravljanje javnim financijama, osigurati stabilnost proračuna i nastaviti ulaganja u bolji životni standard građana”, rekao je Plenković.

Rebalansom se, dodao je, osigurava više od milijarde eura dodatnih sredstava za građane – za mirovine i mirovinska primanja, za plaće zaposlenih u javnim i državnim službama, za socijalne i rodiljne naknade.

Osigurana su i sredstva za nastavak ulaganja u željeznički sektor te u poljoprivredu, kao i za deveti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnost gospodarstva.

Te mjere uključuju pristupačnu cijenu energije i ciljane potpore za najugroženije, dok se istodobno troškovi za energente smanjuju zbog stabilizacije tržišta, a uštede usmjeravamo na socijalna davanja i mirovine.

Kroz EU fondove i NPOO usmjerava se 286 milijuna eura na revidirane prioritete – obrambena otpornost, sigurnost, civilnu zaštitu i održivo upravljanje vodama.

“Naš cilj je da proračun bude održiv, da podržava razvoj, da je prioritetno usmjeren na građane i da odražava stabilnost ekonomske i socijalne politike Vlade”, rekao je Plenković.