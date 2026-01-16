Počinje sajam nautike Boot Düsseldorf. ACI predstavlja marinu Pomer

Boot Düsseldorf otvara se u subotu. Organizatori očekuju oko 1500 izlagača iz 67 država, a njih 26 dolazi iz Hrvatske.

Jedan od najvažnijih i najvećih svjetskih nautičkih sajmova, Boot Düsseldorf 2026, održat će se od 17. do 25. siječnja u Düsseldorfu. Sajam tradicionalno okuplja ključne dionike globalne nautičke industrije te svake godine privlači više od 200.000 posjetitelja iz više od 120 zemalja. Ove se godine očekuje približno 1.500 izlagača iz 67 zemalja, raspoređenih u 16 izlagačkih hala.

Boot Düsseldorf predstavlja središnje mjesto predstavljanja najnovijih trendova, proizvoda i usluga u nautici, obuhvaćajući širok spektar segmenata; od brodova i jahti, motora i brodske opreme, do vodenih sportova poput jedrenja, ronjenja, surfanja i veslanja, kao i čartera, marina te inicijativa usmjerenih na zaštitu prirode i oceana.

ACI ističe marinu Pomer

Na sajmu će sudjelovati i brojne hrvatske kompanije i institucije koje predstavljaju domaću nautičku i turističku ponudu. Hrvatska turistička zajednica, brojne hrvatske čarter kompanije i marine, kao i ACI samo su neki od 26 izlagača iz Hrvatske.

Uz predstavljanje cjelokupne mreže marina u sustavu ACI-ja, ACI će poseban naglasak staviti na marinu Pomer kod Medulina na jugu Istre. Posjetiteljima izložbenog prostora bit će dostupan i lifestyle magazin ACI No.1, koji uključuje katalog svih ACI marina te dodatne sadržaje posvećene nautičkom načinu života, a tijekom trajanja sajma bit će omogućena i izravna komunikacija s djelatnicima ACI-ja o vezovima i ostalim uslugama.

Boot Düsseldorf nije samo sajam plovila, već koncept koji obuhvaća cjelokupni spektar nautike i sportova na vodi, s premijerama brodova, opremom, sportskim aktivnostima, edukacijama i poslovnim događanjima. Posjetitelji mogu, ne samo vidjeti, već i doživjeti najnovije trendove u nautici, razgovarati s proizvođačima i profesionalcima te se informirati o svim segmentima nautičke industrije.

Sajam kontinuirano potvrđuje svoju ulogu jednog od ključnih međunarodnih događanja nautičke industrije, okupljajući relevantne dionike i potičući razvoj poslovne i stručne suradnje. Kroz sveobuhvatan izlagački i programski sadržaj, sajam doprinosi razmjeni znanja, vidljivosti inovacija i jačanju globalne nautičke zajednice.