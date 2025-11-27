Poduzetnički exit u Hrvatskoj: Polovica vlasnika tvrtki nema plan za prijenos poslovanja

U Europskoj uniji oko 450.000 malih i srednjih poduzeća svake godine prolazi kroz prijenos poslovanja, no trećina njih taj proces ne provede na pravi način čime se ugrožava oko 600.000 radnih mjesta. Kako taj proces izgleda u praksi u Hrvatskoj, prikazano je u Zagrebu na konferenciji CEPOR-a (Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva) “Smjena generacija u hrvatskim tvrtkama: Tko preuzima kormilo?“

Tijekom konferencije javnosti je prezentiran Business Transfer Barometar 2025, istraživanje o prijenosu poslovanja u hrvatskim tvrtkama, s ekskluzivnim podacima o tome koliko je domaćih tvrtki – u odnosu na prvo takvo istraživanje iz 2015. – uspješno prošlo kroz prijenos vlasništva, koliko ih se ugasilo te koji su bili najčešći razlozi neuspjeha.

Aktivni u zlatnim godinama

Analiza sekundarnih podataka u sklopu Business Transfer Barometra pokazala je da je u razdoblju od 2014. do 2025. godine ugašeno 3.224 poduzeća koja su zapošljavala ukupno 20.771 osobu. Najveće postotno smanjenje poduzeća u vlasništvu generacije 55+ zabilježeno je u Virovitičko-podravskoj, a potom u Šibensko-kninskoj županiji.

Daljnja analiza pokazala je da je 79% poduzeća čiji su vlasnici 2015. godine imali 55 i više godina i dalje aktivno, pri čemu je u 40% njih došlo do promjene vlasničke strukture – najčešće (u 77% slučajeva) prijenosom vlasništva na drugu fizičku osobu. U preostalih 60% poduzeća nije bilo promjene vlasništva, a prosječna dob njihovih vlasnika sada iznosi 72 godine.

Ova skupina koju čini više od 7.000 poduzeća s gotovo 60.000 zaposlenih i ukupnim prihodima većim od 9 milijardi eura – predstavlja posebno rizičnu skupinu poduzeća zbog izostanka pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja.

Primarno istraživanje u sklopu Business Transfer Barometra obuhvatilo je 204 vlasnika poduzeća koji imaju 55 i više godina. Među ispitanicima, 65 % su muškarci, a 35 % žene, prosječne starosti 62 godine.

Bez plana i pisanog dokumenta

“Odluka o prijenosu poslovanja najvažnija je i najsloženija odluka u karijeri poduzetnika. Iako se razumijevanje važnosti pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja povećava, Business Transfer Barometar 2025pokazuje da i dalje gotovo polovica poduzetnika nema razrađen plan prijenosa, a samo 7% ima o tome pisani dokument. Rezultati također pokazuju značajne promjene u modelima upravljanja: sve je više multigeneracijskog i timskog vodstva, a poduzetnici otvorenije razmatraju prijenos upravljačkih funkcija na osobe izvan obitelji ili prodaju poduzeća”, rekla je Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Poduzetnici najviše izazova vide u pripremi poduzeća za prodaju, procjeni vrijednosti tvrtke i poreznim aspektima prijenosa poslovanja. Uključivanje savjetnika i profesionalizacija menadžmenta povećava šanse za uspješan prijenos poslovanja. Uspješan exit znači odabrati optimalni model prijenosa za vlasnika, obitelj i poduzeće, no većina poduzetnika i dalje ne uzima u obzir sve mogućnosti.

Obitelj više nije dominantan izbor

Ipak, rezultati istraživanja iz 2025. pokazuju da 19% poduzetnika razmatra prodaju poduzeća (u odnosu na 6% iz 2015.), a raste i otvorenost prema prijenosu poslovanja na zaposlenike čime oni postaju gotovo jednako važna opcija kao i obiteljski nasljednici. Istraživanje također ukazuje na posebnu ulogu poduzetnica: češće vode mikro poduzeća, nasljeđuju obiteljski biznis i u procesu prijenosa oslanjaju se na stručnjake, dok su financijski manje osigurane u slučaju neplaniranog povlačenja.

Jedan od dugogodišnjih partnera CEPOR-a u promicanju važnosti uspješnih prijenosa poslovanja u sektoru malih i srednjih poduzeća je i Europski fond za jugoistočnu Europu (EFSE).

“Posebna pažnja usmjerena je na financijsku inkluziju i osnaživanje žena poduzetnica, koje često ostaju nevidljive u procesima sukcesije, unatoč ključnoj ulozi koju imaju u obiteljskim tvrtkama. Cilj je jasan – potaknuti dijalog, ponuditi smjernice i osnažiti sve dionike da aktivno sudjeluju u stvaranju održivog i inkluzivnog ekosustava prijenosa poslovanja”, rekla je Vanja Cico, viša menadžerica za investicije u Finance in Motion, koja upravlja EFSE-om.

Novi Business Transfer Barometar proveden je uz podršku Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) koja je i prije deset godina podržala projekt.

“Najveći je izazov što 46% poduzeća obuhvaćenih istraživanjem i dalje vode njihovi vlasnici ili osnivači, danas u prosječnoj dobi od 72. godine, koji odgađanjem odluke o transferu dovode u pitanje opstanak poduzeća i budućnost zaposlenih. Zatvaranje poduzeća ili odgađanje donošenja odluke o tranziciji poslovanja ne bi smjele biti dominantne opcije kada se vlasnik ili vlasnica povlači iz upravljačke ili vlasničke uloge, osobito pri odlasku u mirovinu. Iako svijest o važnosti planiranja prijenosa poslovanja raste i na europskoj razini, izazovi poput identifikacije s poduzećem, nedostatka savjetodavne podrške i informiranosti vlasnika i dalje postoje. Prijenos poslovanja nije slučajan događaj, već sustavan proces koji zahtijeva jasnu strategiju, konkretne mjere i koordiniranu podršku – upravo zato je angažman HUP-a u ovom području važniji nego ikad”, rekao je Mislav Balković, predsjednik HUP-a.

Uz HUP, partneri CEPOR-a u ovom projektu su Europski fond za jugoistočnu Europu, Ekonomski fakultet u Osijeku, HAMAG-BICRO, Forvis Mazars Hrvatska, poslovni magazin Lider, Interkapital, Erste Bank, Selectio i OD Wahl & Partneri.