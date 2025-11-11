Ferrero, Barilla, Calzedonia… i još 143 talijanske tvrtke i dalje pune ruski vojni proračun

Iako Italija ima veliki broj poslovnih operacija u Rusiji, Njemačka ih ima čak 459, Ujedinjeno Kraljevstvo više od 290, a Sjedinjene Države čak 810.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, talijanske su tvrtke platile više od milijardu eura poreza Rusiji, od čega je polovica otišla na vojne izdatke – za financiranje rata i razaranja Ukrajine.

Prema podacima koje je prikupila Kijevska škola ekonomije (Kyiv School of Economics) u sklopu projekta Leave Russia, talijanske kompanije koje i dalje posluju u Ruskoj Federaciji pune ruski ratni proračun, unatoč važećim sankcijama Europske unije, piše Euronews.

Prema riječima Andriija Onopriienka, voditelja projekta, talijanske kompanije uplaćuju oko 346 milijuna eura godišnje, što od početka invazije iznosi ukupno oko 1,037 milijardi eura.

Oko polovice tog novca, potvrđuje Onopriienko, “uloženo je u vojnu potrošnju za financiranje rata protiv Ukrajine.”

Projekt Leave Russia pokrenut je radi stvaranja internetske baze podataka koja prati poslovanje glavnih multinacionalnih kompanija koje su u posljednje tri godine nastavile poslovati u Rusiji. Baza tvrtke klasificira prema zemlji podrijetla, sektoru poslovanja i trenutačnom statusu – jesu li još uvijek aktivne, jesu li obustavile poslovanje ili su napustile Rusku Federaciju zbog sankcija.

Trećina najavila odlazak

Prema podacima ruskih poreznih tijela, dostupnim financijskim izvješćima i praćenju medija, 146 talijanskih kompanija i dalje posluje u Rusiji. Oko trideset njih najavilo je planove za povlačenje, dok je oko 70 zadržalo pravnu prisutnost u zemlji. Ostale tvrtke nastavljaju izvoziti robu u Rusiju.

Među talijanskim tvrtkama koje su zadržale poslovanje nalaze se Ferrero, Barilla i Calzedonia.

Energetski divovi Enel i Eni, kao i luksuzni modni brend Moncler, spadaju među osam tvrtki koje su u potpunosti napustile rusko tržište.

Iako Italija ima jedan od najvećih brojeva aktivnih poslovanja u Rusiji među europskim državama, Njemačka prednjači s čak 459 kompanija, Ujedinjeno Kraljevstvo ih ima više od 290, dok Sjedinjene Države zadržavaju najveću prisutnost – čak 810 tvrtki.

Iako su brojke zabrinjavajuće – osobito s obzirom na čvrstu potporu talijanske vlade Ukrajini, kako politički, tako i kroz isporuke oružja – većina tih proizvoda u Rusiju dolazi putem pravnih rupa ili neizravne trgovine.

Poslovanje u sivoj zoni

“Prije svega, postoji siva zona trgovine koja nadilazi službene podatke i koju čine kompanije koje su formalno napustile tržište, ali i dalje posluju kroz druge kanale”, objašnjava Carolina Stefano, profesorica ruske povijesti i politike na Sveučilištu Luiss u Rimu.

Iako ti proizvodi i dalje stižu do ruskih potrošača, oni povećavaju troškove uvoza zbog posredničkih zemalja i dodatnih poreza. “U tom slučaju, iako u manjoj mjeri, tvrtke i dalje posluju s Rusijom – ali uz vrlo visoku cijenu”, dodaje Stefano.

Profesorica napominje i da nisu svi proizvodi na popisu sankcija EU-a, što nekim tvrtkama omogućuje da nastave trgovinu u potpunosti legalno. “Osim toga, Kremlj je uveo mjere koje dodatno povećavaju troškove za one koji odluče napustiti rusko tržište.”

Neke kompanije tvrde da nisu bile konzultirane prije nego što je Bruxelles “naglo” uveo sankcije protiv Moskve, te da je teret izlaska iz Rusije bio različit za pojedine članice EU-a.

“Mnoge su se kompanije osjećale isključenima iz procesa donošenja odluka, s obzirom na brzinu europske diplomacije… Osjećaju nepravdu, osobito jer je prioritet promicanja zajedničke europske inicijative različito utjecao na pojedine zemlje.”