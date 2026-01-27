Pokrenuta web stranica o novom sustavu naplate cestarine – CroLibertas

Sustav naplate cestarine bez naplatnih kućica počet će se primjenjivati u ožujku 2027. godine, no već je objavljena web stranica s informacijama o njemu.

Službena web stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas od danas je javno dostupna na adresi CroLibertas.hr, priopćile su u utorak Hrvatske autoceste (HAC).

Stranica je osmišljena kao centralno mjesto za informiranje korisnika o svim aspektima uvođenja i funkcioniranja sustava.

Na njoj su trenutačno objavljene sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti.

Sadržaj je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku, a redovito će se ažurirati kako bi javnost imala pravovremene i točne informacije o tijeku projekta.

Cilj je, kako se navodi, korisnicima osigurati jednostavniji prelazak na novi sustav.

Radovi na postavljanju portala i opreme

U sklopu priprema za uvođenje novog sustava naplate cestarine, u tijeku je postavljanje portala naplate cestarine.

Portali predstavljaju ključni infrastrukturni element novog elektroničkog sustava naplate. Na njima je oprema za automatsku detekciju i identifikaciju vozila, uključujući kamere, senzore i komunikacijske module, te omogućuje naplatu cestarine bez zaustavljanja vozila, čime se povećava protočnost prometa i smanjuju gužve.

U tijeku su radovi na postavljanju portala na dionicama autoceste A3 na područje Sisačko-moslavačke županije te autocesta A4 na području Međimurske županije i A11 na području Zagrebačke županije.

Nakon završetka ovih radova, postavljanje portala nastavlja se na autocesti A4 na području Zagrebačke i Varaždinske županije; A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji i A5 u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Tijekom ove godine planira se završetak svih radova na 212 portala i pripadajućoj opremi koja je sastavni dio novog sustava, kažu u HAC-u.

Prolazak bez zaustavljanja

Novi sustav naplate cestarine s kojim naplatne kućice odlaze u povijest, trebao bi biti operativan početkom ožujka 2027. godine.

Novi sustav predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km na sat.

Počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera.

Elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) uključivat će prijavu registarske oznake i valjanog sredstva plaćanja – obvezno za laka vozila do 3,5 tona. Teška vozila morat će koristiti ENC i automatsko očitavanje registarskih pločica.

Uključenje u ESNC moći će se obaviti putem jedinstvenog nacionalnog web prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servisa te na namjenskim stazama za brzo uključenje. Moći će se provesti i u prodajnim uredima upravitelja autocesta ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu cestarine.

Nakon što se novi sustav uvede, neko vrijeme postojat će još naplatne kućice na ulazima na autocestu, iako u njima neće biti ljudi, ni rampe pored njih.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se