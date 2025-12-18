Novi sustav naplate cestarine u punoj funkciji od 1. ožujka 2027.

Novi sustav naplate cestarine Crolibertas bit će u punoj funkciji od 1. ožujka 2027. godine, već je postavljen prvi portal koji će očitavati registarske oznake vozila, odnosno ENC uređaje, a zbog uvođenja novog sustava cijena vožnje po autocestama ne bi se trebala mijenjati, rečeno je na konferenciji Hrvatskih autocesta (HAC).

Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i tehnički opremljen prvi portal, sastavljen od tri segmenta, ukupne dužine 33 metra i mase 10 tona. Inače, radovi na postavljanju prvih sedam portala na autocesti A3, na dionici između Popovače i Novske, započeli su početkom studenoga, a ovaj tjedan započinju i radovi na postavljanju portala na autocesti A4 Zagreb – Goričan.

Kako su istaknuli iz HAC-a, riječ je o tehnički i infrastrukturno zahtjevnom projektu koji, uz postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, između ostalog uključuje i ugradnju napredne IT opreme i izvođenje građevinskih zahvata pod prometom.

“U noći sa subote na nedjelju izvršeno je postavljanje prvog portala za potrebe novog sustava”, istaknuo je voditelj projekta novog sustava naplate cestarine u HAC-u Hrvoje Dorčić, dodavši da je za to vrijeme dionica autoceste bila zatvorena.

“Cilj je da korisnici autocesta što manje osjete ove radove, a za vrijeme turističke sezone postavljat će se portali na onim dionicama gdje je puno manji intenzitet prometa”, rekao je Dorčić.

Vezano uz trake za brzu registraciju, kojih je predviđeno 140, minimalno jedna po svakoj naplatnoj postaji, to su lokacije gdje će se korisnici moći registrirati, ukoliko se prije ne registriraju niti na jednom od digitalnih kanala ili na prodajnim mjestima HAC-a i partnera. U drugom mjesecu sljedeće godine postavit će se prva takva traka koja će biti namijenjena isključivo testiranju.

Za postojeće korisnike ENC uređaja proces preregistracije počet će tri mjeseca prije puštanja novog sustava u pogon. Inače, jedan ENC uređaj moći će podržati i do tri vozila, naveo je Dorčić, poručivši i da neće biti povećanja cijena cestarine kao posljedice uvođenja novog sustava. Kazao je i da je trenutno u izradi studija tarifnih modela, gdje bi se korisnicima omogućilo više fleksibilnih modela plaćanja.

Predviđen velik broj testiranja

Predviđen je velik broj testiranja da bi sustav dobro funkcionirao, naglasio je, dodavši da bi građevinski i ostali radovi trebali završiti do kraja rujna naredne godine, te da će sustav biti spreman.

Isto tako, predviđena su 74 vozila mobilnog nadzora naplate cestarine, koje će u realnom vremenu dobivati sve informacije na svoje “displeje”.

Predsjednik Uprave HAC-a Boris Huzjan rekao je da će novi sustav biti implementiran na svim dionicama autocesta u Hrvatskoj, na više od 1.350 kilometara.

Radi se, istaknuo je, o dvije poznate i prokušane metode koje se koriste u svijetu – očitavanja registarske pločice ili ENC uređaja u vozilu. Po njemu, prijava u sustav će biti jednostavna i laka – digitalna na više načina: putem internet portala, mobilne aplikacije, preko ureda HAC-a i partnera ili preko naplatnih staza kojih će biti 140 na ulazima na autocestu.

Napravit će se, uz ostalo, 212 portala s 1.744 kamere i više od 1.200 specijalnih antena.

Oko 900 radnika s naplatnih kućica će biti zbrinuto

Huzjan je rekao i da će ljudi koji sada rade na naplatnim kućicama biti zbrinuti. Riječ je o oko 900 ljudi.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da su se dosadašnje gužve na autocestama dobrim dijelom događale zbog samog zaustavljanja vozila prilikom plaćanja cestarine, odnosno kroz prolaza naplatnih rampi. Kazao je da se problem gužvi na Lučkom neće riješiti samo novim načinom naplate, već da bi se to trebalo riješiti obilaznicom oko Zagreba, te trećom trakom autoceste Zagreb – Karlovac, za čiju izgradnju će javno nadmetanje biti nakon Nove godine

“Na svim ostalim mjestima daleko će se povećati protočnost”, naglasio je Mihotić.

Kako je već rečeno, naplata vožnje autocestom će se vršiti pomoću sustava registracija vozila ili pomoću ENC uređaja, a Mihotić poručuje da je cilj cijelog sustava brza protočnost, apsolutna digitalizacija te sigurnost i zaštita okoliša. Smatra i da će se u Hrvatskoj implementirati bolji sustav nego što bi to bile vinjete.

Uz ostalo, sa susjednim zemljama Hrvatska ima sporazume o korištenju istih ENC sustava, tako da tu neće biti problema. Sustav će, naveo je, u potpunosti zaživjeti 1. ožujka 2027.

Ugovor za izradu novog sustava naplate cestarine, podsjetimo, vrijedan je 80 milijuna eura, dok je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO) za cijelu uspostavu sustava osigurano 130 milijuna eura.

Peter Polakovič iz tvrtke SkyToll, koja je odabrana za implementaciju novog sustava naplate, naglasio je da svi radovi idu po planu. Rekao je da se radi o kompleksnom poslu, no da će sve biti spremno na vrijeme, uključujući i završna testiranja.