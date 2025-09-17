Milijuni Nijemaca kasnili s plaćanjem računa za struju i plin 

Nešto više od četiri milijuna građana Njemačke živjelo je u 2024. godini u kućanstvima koja su sa zakašnjenjem podmirivala račune za struju i plin, objavio je statistički ured Destatis.

To znači da je probleme s plaćanjem lani imalo pet posto građana, izračunali su statističari na temelju ankete o primanjima i životnom standardu (EU-SILC).

U 2023. godini njihov udio iznosio je 5,4 posto.

Problem je izraženiji kod građana koji žive u unajmljenim stanovima, utvrdio je Destatis, prema udjelu ispitanika s teškoćama pri plaćanju od 6,4 posto. U skupini građana koji žive u vlastitoj nekretnini iznosio je 3,4 posto.

Trećina građana nije lani mogla vlastitim sredstvima pokriti neočekivane izdatke poput popravka i zamjene kućanskih aparata veće od 1.250 eura, pokazala je anketa, tek nešto manje nego u 2023. godini.

Struja, plin i grijanje bili su u kolovozu jeftiniji za 2,3 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, ali njihove su cijene još uvijek visoke nakon ogromnog poskupljenja u vrijeme energetske krize u 2022. godini, upozoravaju statističari.

Financijski teret građanima koji žive u unajmljenoj nekretnini predstavljaju i troškovi odvoza smeća, vodoopskrbe i ostalih ‘komunalija’, naglašavaju.

Ti su troškovi u kolovozu bili viši za četiri posto nego lani, a inflacija je iznosila 2,2 posto, naglašavaju u Destatisu.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se