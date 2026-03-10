Poljska gradi prvi protudronski štit u EU. Zvat će se San i koštati 3,5 milijardi eura

Sustav razvija poljsko-norveški konzorcij, dio tehnologije već je testiran na bojištu u Ukrajini te će uključivati mobilne protudronske baterije, radare i presretačke sustave raspoređene duž poljske granice.

Poljska je odlučila graditi ono što opisuje kao najnapredniji europski sustav za obranu od dronova. Varšava se na taj potez odlučila nakon što je Rusija prošlog rujna lansirala oko 20 dronova koji su ušli u poljski zračni prostor te još niza povreda zračnog prostora članica NATO-a.

Razvoj europske protudronske tehnologije dodatno je dobio na hitnosti nakon što su iranski dronovi Shahed prošlog tjedna pogodili britansku bazu na Cipru, u jeku američko-izraelskih napada na Iran.

Poljski sustav, nazvan San, razvija poljsko-norveški konzorcij, a očekuje se da će koštati oko 3,5 milijardi eura. Financirat će se zajmovima EU dodijeljenima Varšavi u sklopu novog programa Safe, koji je osmišljen kako bi povećao proizvodnju oružja u Europi radi suprotstavljanja ruskoj agresiji.

San će se sastojati od 18 mobilnih protudronskih baterija, od kojih će svaka biti opremljena senzorima i sustavima za djelovanje povezanim s centralnim zapovjednim sustavom. Radarske komponente i topovi postavljeni na stotinama vozila patrolirat će poljskom granicom i povezivati se s nacionalnim i savezničkim obrambenim sustavima, piše Financial Times.

“Rujan je bio velika lekcija za Poljsku jer smo morali koristiti ono što imamo, odnosno borbene zrakoplove s raketama koje svaka košta oko milijun dolara, kako bismo rušili dronove koji koštaju možda tisuću dolara”, rekao je umirovljeni poljski general Jarosław Gromadziński.

“To je pokazalo da moramo brzo popuniti veliku prazninu u našoj protuzračnoj obrani”, dodao je.

Prvi sustavi do kraja godine

Poljski premijer Donald Tusk obećao je “najmoderniji, inteligentan i integriran sustav obrane od dronova u Europi”.

Sustav će kombinirati sposobnosti elektroničkog ratovanja, uključujući ometanje i poremećaj navigacije, s kinetičkim opcijama. Moći će raspoređivati presretačke dronove, koristiti topove kalibra 30 mm i lansirati vođene rakete sposobne za gađanje niskoletećih helikoptera i bespilotnih letjelica.

San razvijaju poljska državna obrambena grupacija PGZ, norveška obrambena tvrtka Kongsberg i poljski proizvođač radara Advanced Protection Systems (APS).

Vlada je dodijelila ugovore za San bez javnog natječaja i postavila ambiciozan vremenski plan. Prve baterije trebale bi biti isporučene poljskim oružanim snagama prije kraja godine, a očekuje se da će cijeli sustav biti operativan u roku od 24 mjeseca.

Dok PGZ i Kongsberg imaju iskustvo u proizvodnji i oružje testirano na bojištu u Ukrajini, glavni tehnički izazov za San bit će integracija različitih komponenti u središnju zapovjednu arhitekturu koju razvija APS.

Konzorcij je u veljači održao prvu demonstraciju na terenu, na kojoj su prikazani neki od topova koji će biti uključeni u sustav.

Političke prepreke

No projekt je naišao i na političke prepreke – desna oporbena stranka Pravo i pravda (PiS) protivi se tome da Varšava koristi zajmove EU-a, tvrdeći da bi to Bruxellesu dalo utjecaj na suverene odluke Poljske o nabavi.

Predsjednik Karol Nawrocki, kandidat PiS-a, trebao bi se u utorak sastati s Tuskom nakon što je upozorio da bi mogao staviti veto na financiranje iz programa Safe. Nawrocki je predložio korištenje rezervi poljske središnje banke kao jeftinijeg izvora financiranja.

Tusk je odgovorio da bi njegova vlada mogla potražiti alternativne izvore financiranja u slučaju predsjedničkog veta, koji je nazvao neopravdanim.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle je godine rekla da je vrijeme da Europa izgradi “zid od dronova”. No poljski dužnosnici tvrde da Varšava ne može čekati da šire inicijative EU-a zažive.

“Umjesto da govorimo o europskom zidu od dronova, što zvuči kao san, želimo odmah početi graditi sustav koji se može stvarno testirati na našoj poljskoj granici”, rekao je Gromadziński.