Neobični muzej u podzemlju Berlina: Posjetitelji na nišanu ruskih dronova i raketa

U njemačkom bunkeru iz Drugog svjetskog rata otvoren je muzej u kojem gosti prolaze kroz simulaciju napada i suočavaju se s razornim posljedicama sukoba.

Spuštanje u podrum bez prozora, u civilno sklonište iz Drugog svjetskog rata u središtu Berlina, već samo po sebi priziva tjeskobu ratnih vremena. No u novom Muzeju Ukrajine iskustvo počinje još intenzivnije: prije nego što zakorače u prvu prostoriju, posjetitelji se na ekranu kamere ruskog drona vide na nišanu, u simulaciji napada.

Kustos Wieland Giebel kaže kako žele pokazati fizičku stvarnost ovog rata i podsjetiti da se on odvija ovdje i sada, u Europi. Muzej je otvoren u tjednu četvrte godišnjice ruske invazije, a postavljen je uz pomoć Nacionalnog muzeja vojne povijesti u Kijevu i ukrajinskih vojnika s bojišta.

Izložba, sastavljena od ostataka rata, kombinira uništenu opremu, fotografije razaranja i osobne priče te odaje počast ukrajinskoj otpornosti. Giebel ističe kako postoji opasnost da se ljudi umore od rata, pa ih ova izložba treba ih prodrmati. Riječ je o jedinom takvom muzeju izvan Ukrajine, financiranom privatno, koji će ostati otvoren dok god rat traje, piše The Guardian.

Dronovi iz kućne radinosti

U središtu postava stoji srebrni Fiat Scudo s razbijenim staklom i tragovima krvi. Kombi je služio za evakuaciju starijih i djece u Hersonu prije nego što ga je 2025. pogodio ruski dron, pri čemu je poginuo 28-godišnji humanitarac Oleg Salnyk. Snimka napada kasnije je iskorištena u ruskoj propagandi.

S plafona vise deseci ruskih dronova, uključujući jeftini model Molnija, izrađen za 100 eura od svakodnevnih materijala i korišten za napade na civile. Najveća raketa u izložbi rekonstruirana je 3D pisačem jer kustosima nije bilo dopušteno uvesti original. Njome su željeli dočarati njezinu stvarnu veličinu, uz fotografiju razrušene stambene zgrade u Kijevu koju je pogodila.

Njemačka je jedan od najvećih dobavljača oružja Kijevu, ključni diplomatski saveznik i domaćin oko 1,3 milijuna ukrajinskih izbjeglica, no podjele oko toga u kojoj mjeri njemački porezni obveznici trebaju nastaviti financirati isporuke oružja sve su izraženije.

Postavili tenk ispred veleposlanstva

Kustosi priznaju da nisu neutralni. Upozoravaju na rast potpore proruskim strankama u Njemačkoj i proziva političare koji umanjuju prijetnju Vladimira Putina. Jedan od slogana na zidu poručuje: Pomozite ili budite kreten.

Kustosi Giebel i Enno Lenze i ranije su izazivali pozornost. Godine 2023. uspjeli su postaviti olupinu ruskog tenka ispred ruskog veleposlanstva u Berlinu. Hanna Maliar, bivša zamjenica ukrajinskog ministra obrane do 2023. koja je pomogla muzeju, poručila je: “Moj savjet Njemačkoj je – što god učinili, nemojte se riješiti svojih bunkera.”