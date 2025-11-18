Kako je rat potaknuo renesansu ukrajinskog vina — i zašto ga Britanci obožavaju

Dok rat pustoši zemlju, ukrajinska vina doživljavaju iznenađujući procvat. Oživljena tradicija i jedinstveni terroir ponovno osvajaju ljubitelje vina — od Kijeva do Londona.

Zajedno sa susjednim Moldavijom i Rumunjskom te državama šire regije poput Gruzije i Azerbajdžana, Ukrajina je tisućljećima plodno područje za proizvodnju vina. Arheološka iskapanja otkrila su antičke grčke posude za vino, a fosilizirani ostaci sorti grožđa pronađeni tijekom drugih iskapanja datiraju iz razdoblja između 11. i 9. stoljeća prije Krista.

Najpoznatiji su, vjerojatno, vinogradi na Krimu, smješteni podno planina na jugu poluotoka. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, mnogi vinogradi su izgubljeni, a neke su – kaže za CNN ukrajinska kulturna znanstvenica, sommelierka i istraživačica povijesti ukrajinskog vina Anna Eugenia Yanchenko – ruske snage minirale i uništile. Otkako je Rusija u veljači 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, uništene su i druge vinarije, uključujući Château Kurin na jugu i Artwinery u istočnom Donjecku, kaže Yanchenko. Druge, poput južne vinarije Prince Trubetskoy Winery i kijevske Wineidea, prolazile su razdoblja okupacije.

Tradicija se očuvala

Zemlja je zbog toga znatno izgubila kapacitete za proizvodnju vina, no osobe poput Sergiya Klimova koji vodi lanac vinoteka u Kijevu i odnedavno ima vinograd u selu Zarichanka na zapadu Ukrajine, odlučni su ne samo održati industriju na životu, već je učiniti živahnom i snažnom. Njihova je motivacija djelomično i želja da ojačaju ukrajinski nacionalni identitet pred ruskim pokušajima osporavanja ukrajinske državnosti. Yanchenko, koja sada živi u Varšavi, kaže da se malo zna o tome tko je prije tisućljeća prvi posadio grožđe na području današnje Ukrajine, ali da je važno to što se tradicija sačuvala.

“Otkako se pojavilo vinogradarstvo, proces uzgoja grožđa i konzumacije vina ovdje nikada nije prestao”, kaže.

Radnici beru grožđe u vinogradu Olvio Nuvo u blizini sela Paroutyne, u Mikolajivskoj oblasti foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Još jedna snažna zagovornica industrije je Tania Olevska, koja je u srpnju 2022., pet mjeseci nakon početka ruske invazije, preselila iz Ukrajine u London. Nakon godina rada u vinskoj industriji u domovini, odlučila je osnovati tvrtku Ukrainian Wines Company UK, usmjerenu na uvoz ukrajinskih vina u Veliku Britaniju. Posjećuje sajmove i izložbe vina na koje ukrajinski vinari danas teško mogu doputovati.

“Isprva su vina bila odbijana”, kaže Olevska o pokušajima da probudi interes. No nakon što je jedan ukrajinski vinar poslao dvije kutije uzoraka, sve se promijenilo. “2023. godine dobili smo priliku predstaviti naša vina na London Wine Fairu. Nekoliko se vinara pojavilo i interes trgovaca bio je ogroman. Svidjela su im se vina”, kaže ona.

Bogastvo teroira

Klimov nije iznenađen. “Naš je teritorij superjedinstven”, kaže, objašnjavajući kako raznolikost ukrajinskog krajolika omogućuje kompleksne i zanimljive okuse. “Imamo crnice, vapnenac, vulkanska tla i više od 400 sorti grožđa.”

Londonska vinska spisateljica i edukatorica Victoria Daskal smatra da je porast uvoza ukrajinskih vina u Veliku Britaniju dijelom rezultat svijesti o ratu, ali i raznolikosti britanskog tržišta vina. “Mnogi potrošači iznenade se kad čuju da je Ukrajina zemlja vina, ali žele istraživati nove regije”, kaže ona.

Ipak, ukrajinski vinari imaju još dug put do jačanja ugleda svojih vina u svijetu, ali i kod kuće. Klimov i Yanchenko objašnjavaju kako je sovjetsko razdoblje ograničilo razvoj industrije — tada se, kažu, davao prioritet količini, a ne kvaliteti. Vino se i dalje proizvodilo, ali su privatne vinarije uništene i zamijenjene masovnom proizvodnjom bez brige za kvalitetu.

“Kijev je prijestolnica vertikalnih vinograda”, kaže, opisujući vinovu lozu koja i danas raste uz gradske zgrade, u mnogim slučajevima još od početka 20. stoljeća.

Usred ruske vojne invazije radnici gnječe grožđe kao dio procesa proizvodnje vina foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Krajem 2023. pozvao je susjede da mu se pridruže u berbi grožđa koje raste po gradskim ulicama — ubrzo su skupili 200 kilograma. Rezultat je bilo 100 boca prirodnog vina s minimalnom intervencijom, punjenih s etiketom koju je dizajnirao ukrajinski umjetnik Waone. “To je poput umjetničkog djela koje prije nije postojalo”, kaže Klimov.

Sav prihod od prodaje doniran je ukrajinskoj vojsci.

Građenje identiteta

“Važno je pokazati da je Ukrajina vinska zemlja. Ima stare korijene — vino raste na našim ulicama”, kaže Klimov, dodajući da se nada kako će ovaj zajednički projekt postati tradicija. Yanchenko vjeruje da rad koji ona i Klimov danas rade, promičući ukrajinska vina kod kuće i u inozemstvu, može promijeniti percepciju o Ukrajini.

“To je most koji nas povezuje s drugim narodima nudeći okus naše povijesti, tradicije i jedinstvenosti naše zemlje”, kaže ona. “To je način da se ponovno povežemo s našim korijenima i ponosno podijelimo ono što Ukrajinu čini posebnom.”

Nakon posjeta sajmovima vina u Düsseldorfu, Londonu i drugim europskim gradovima, primjećuje se sve veći interes stranaca za ukrajinske vinske regije.

“Ljudi bi trebali probati ukrajinska vina ne samo zbog rata ili tuge, nego zato što su jednostavno dobra — visoke kvalitete i vrijedna mjesta na stolu”, zaključuje Olevska.