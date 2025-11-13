Nevjerojatno, ali istinito: Hrvatska povukla manje od petine EU novca. Ministarstvo: “Krivi su vinari”

U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da su natječaji i obrada predmeta bili pravovremeni, te da se pokušalo odobriti što više manjih projekata koje bi vinari stigli realizirati, iskoristivost bi bila značajno veća.

Odbor za vinarstvo i vinogradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) pozvat će na zajednički sastanak predstavnike vinara Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te Hrvatske udruge poslodavaca kako bi se razgovaralo i donio zajedničke stav vezano za katastrofalnu iskorištenosti Vinske omotnice, zbog čega su značajno usporene investicijske aktivnosti u sektoru što ga čini izuzetno nekonkurentnim.

“Odbor za vinarstvo i vinogradarstvo uputilo je zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u kojem je zatražen točan iznosu i postotak isplaćenih sredstava vinske omotnice u 2025. godini (kalendarskoj godini, ali i financijskoj 15.10.2024.-15.10.2025.). Isto tako zatraženi su i podaci o iskorištenost vinske omotnice u drugim zemljama EU. Ovih dana će HPK pozvati vinare iz drugih resornih institucija na zajednički sastanak oko ove važne problematike“, priopćeno je iz HPK.

Vratili 13 milijuna eura

Prema riječima predsjednika Odbora za vinarstvo i vinogradarstvo HPK Josipa Vrbaneka, na prvom sastanku Povjerenstva za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. vinari su obaviješteni da je u financijskoj godini 2025. iskorištenost vinske omotnice na razini 18,29 posto.

“To je skandalozan podatak. Vinska omotnica ima godišnje 10,41 milijuna eura što znači da smo u EU budžet vratili 8,56 milijuna eura. Isto tako poražavajući je i podatak da je prošle godine iskoristivost isto bila skromna, na razini 54 posto te smo i tada vratili 4,8 milijuna eura. Ukupno smo vratili 13,36 milijuna eura u dvije godine. Kada ukalkuliramo koliko poduzetnik mora dati vlastitih sredstava, znači da smo ostali bez više od 25 milijuna eura investicija u sektoru vinogradarstva i vinarstva”, izjavio je Vrbanek

Tko je kriv?

HPK smatra kako je o ovom problemu važno razgovarati s najvišim ljudima u Ministarstvu poljoprivrede, a isto tako sa drugim institucijama koje su nezadovoljne niskom iskorištenosti omotnice. Poražavajuće je i to što je na zadnjem sastanku Povjerenstva izneseno mišljenje kako su vinari odgovorni za ovako malu iskorištenost, što apsolutno nije točno budući da se već više puta upozoravalo na probleme i moguće značajno neiskorištavanje fonda koji je prijeko potreban svim vinarima. Naime da su natječaji i obrada predmeta bila pravovremena, te da se pokušalo odobriti što više manjih projekata koje bi vinara stigli realizirati iskoristivost bi bila značajno veća, zaključuju u HPK.