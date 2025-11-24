Europske dionice obrambenih tvrtki padaju dok SAD i Ukrajina napreduju u mirovnom planu

Europske dionice obrambenih tvrtki pale su u ponedjeljak, jer su Ukrajina i SAD tijekom vikenda postigli napredak u mirovnim prijedlozima.

Indeks Stoxx Europe Aerospace and Defense bio je 0,7% niži tijekom jutarnjeg trgovanja, produživši gubitke nakon pada od više od 3,4% u petak, prenosi CNBC.

Dionice njemačkog Rheinmetalla, Hensoldta i Renka su pale za oko 4% oko 8:45 ujutro po londonskom vremenu (3:45 ujutro po istočnom vremenu). Švedski Saab je, u međuvremenu, pao za 3%.

SAD su u nedjelju izjavile da je tijekom vikenda postignut napredak u razgovorima, kojima je prisustvovao i američki državni tajnik Marco Rubio, ali da nije postignut dogovor o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

SAD i Ukrajina složile su se da su konzultacije bile vrlo produktivne, navele su zemlje u zajedničkoj izjavi objavljenoj u nedjelju.

Predstavnici Sjedinjenih Država i Ukrajine sastali su se u Ženevi kako bi razgovarali o američkom mirovnom prijedlogu. Razgovori su bili konstruktivni, usmjereni i puni poštovanja, naglašavajući zajedničku predanost postizanju pravednog i trajnog mira.

Ponovno su potvrdili da svaki budući sporazum mora u potpunosti podržati suverenitet Ukrajine i osigurati održiv i pravedan mir, stoji u zajedničkoj izjavi.