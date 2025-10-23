Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi

Nakon objave odličnih rezultata iz trećeg tromjesječja, burza je reagirala ekspresno – dionice Volva su porasle za oko 40 posto što je najveći dnevni rast od početka trgovanja prije četiri godine.

Švedski Volvo Cars u četvrtak je objavio rezultate iz trećeg tromjesečja koji su nadmašili očekivanja analitičara, što je izazvalo rast dionica za oko 40 posto te su na putu da zabilježe najbolji dan trgovanja u povijesti tvrtke.

Volvo Cars, koji je u vlasništvu kineske Geely Holding Grupe, ostvario je operativnu dobit od 6,4 milijarde švedskih kruna (oko 556,5 milijuna eura) u razdoblju od srpnja do rujna — znatno iznad očekivanja tržišta i više u odnosu na 5,8 milijardi kruna (504 milijuna eura) zabilježenih godinu ranije, piše CNBC.

Marža dobiti prije kamata i poreza (EBIT) iznosila je 7,4 posto u trećem tromjesečju, u usporedbi sa 6,2 posto u istom razdoblju prošle godine.

Tvrtka je priopćila da je rezultat uglavnom potaknut njezinim programom smanjenja troškova vrijednim 18 milijardi kruna (1,57 milijardi eura), kao i određenim jednokratnim stavkama.

Cijena dionice uvrštene na burzi u Stockholmu porasla je u četvrtak ujutro čak 41 posto, prije nego što se dio dobitaka ublažio — što predstavlja najveći dnevni rast od početka trgovanja prije četiri godine.

“U teškim tržišnim uvjetima ostvarili smo čvrst rezultat trećeg tromjesečja, a naše mjere štednje i upravljanja novčanim tokovima donose rezultate”, izjavio je glavni izvršni direktor Volvo Carsa Håkan Samuelsson.

“U rujnu smo ponovno ostvarili blagi rast prodaje i sada ubrzavamo prodaju naših električnih vozila (BEV). Na dobrom smo putu prema vrlo važnom siječanjskom lansiranju modela EX60, u najvećem i najpopularnijem segmentu električnih automobila”, dodao je.

Tvrtka je, međutim, upozorila da kratkoročni izgledi postaju sve izazovniji, navodeći trajnu makroekonomsku nestabilnost, jaču tržišnu konkurenciju te utjecaj američkih uvoznih carina kao ključne rizike.