Volvo prodao devet posto manje automobila, potražnja za električnim pala za trećinu

Volvo Cars prodao je u kolovozu 48.029 automobila, što je pad od devet posto u odnosu na godinu ranije, priopćila je u četvrtak kompanija sa sjedištem u Švedskoj.

Volvo Cars, koji je većinski u vlasništvu kineskog Geelyja, u priopćenju je naveo da je prodaja potpuno električnih automobila pala za 28 posto te da su oni činili 20 posto ukupnog prodajnog volumena. Prodaja elektrificiranih automobila u cjelini, uključujući i plug-in hibride, pala je 17 posto i činila je 43 posto ukupnog volumena prodaje, javlja Reuters

Volvo Cars je u srpnju izvijestio o oštrom padu kvartalne dobiti, navodeći da potražnja ostaje slaba i nestabilna zbog pada povjerenja potrošača, dok novi carinski nameti predstavljaju dodatni izazov za automobilsku industriju.