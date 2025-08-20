Musk je godinama ovo govorio o samovozećim automobilima – sada će zbog toga morati platiti milijarde

Gotovo deset godina Elon Musk tvrdi da Tesle mogu voziti same. Ne mogu. Sada ga zbog toga prozivaju kalifornijski regulatori, porota u Miamiju i nova grupna tužba.

Savezni sudac u San Franciscu dao je zeleno svjetlo za grupnu tužbu vlasnika Tesle protiv proizvođača automobila zbog prenapuhanih tvrdnji direktora Elona Muska i same kompanije o sposobnostima samovožnje njihovih električnih vozila, koje sežu još u 2016. godinu. To je najnoviji udarac planovima najbogatijeg čovjeka na svijetu da Teslu pozicionira kao lidera u umjetnoj inteligenciji i autonomnoj vožnji, u trenutku kada se prodaja električnih vozila dramatično usporava.

Prije devet godina Musk je novinarima rekao da Tesla čini hrabar iskorak u budućnost opremanjem cijele svoje električne flote tehnologijom koja će jednom omogućiti potpuno autonomnu vožnju. “Komplet hardvera za potpunu autonomiju bit će standardan na svim vozilima koja Tesla proizvodi od sada nadalje”, izjavio je Musk. Kada se softver temeljen na umjetnoj inteligenciji dovoljno usavrši, niz digitalnih kamera, ultrazvučnih senzora i radara omogućit će Teslama punu “razinu 52 autonomije – oznaku koja označava robotsku sposobnost vožnje u svim uvjetima.

To tada nije bila istina – a nije ni danas.

Od hiperpoveznica i solarnih krovova do milijardi ušteđenih na saveznom proračunu zahvaljujući DOGE-u, Musk je izgradio reputaciju pretjerivanja i iznošenja otvorenih neistina. Godinama to nije predstavljalo veći problem za njegove kompanije, imidž ili bogatstvo, ali sada se to pretvara u ozbiljnu prijetnju Tesli, koja je već pogođena padom globalne prodaje električnih vozila od 13 posto u prvoj polovici 2025.

Samoproglašeni lider bez pokrića

Grupna tužba dolazi nakon odvojenog saveznog slučaja u Miamiju ovog mjeseca u kojem je porota utvrdila da Tesla snosi dio odgovornosti za smrtonosnu nesreću iz 2019. koja se dogodila dok je bio aktiviran Autopilot, te je tvrtki naložila isplatu odštete od 243 milijuna dolara. U međuvremenu, kompanija bi privremeno mogla izgubiti mogućnost prodaje vozila u Kaliforniji, svom najvećem američkom tržištu, ako sudac u predmetu koji je pokrenuo državni DMV (Ured za motorna vozila) zaključi da je Tesla zavaravala potrošače preuveličavanjem sposobnosti samovožnje svojih vozila.

“Najvažnije je da ništa od ovoga nije novo. Sve ovo traje već dugo”, rekao je Phil Koopman, istraživač tehnologije autonomnih vozila i profesor emeritus na Carnegie Mellon Universityju. “Sada zapravo gledamo kako se dijelovi slagalice slažu, ali ovo nikako nije došlo iz vedra neba.” Pravne prepreke za sada ne predstavljaju golem financijski problem, već reputacijski, jer podrivaju Muskove stalne tvrdnje da je Tesla predvodnik autonomne vožnje – bez čvrstih dokaza koji to potvrđuju. Alphabetov Waymo, koji komercijalno upravlja robotaksijima u pet velikih američkih gradova i testira u još deset, učvrstio je svoj položaj dominantnog igrača u tom području. Musk je na konferenciji o poslovnim rezultatima Tesle izjavio da će kompanija na kraju prestići Waymo jer je njezin sustav znatno jeftiniji, iako pilot-projekt robotaksija koji je Tesla pokrenula u Austinu u lipnju – s vozačima sigurnosti na prednjim sjedalima – sugerira da još ima dug put za sustići konkurenciju.

Obećao milijun robotaksija do 2020.

“Trenutačno postoje pravi robotaksiji koji voze prave ljude po stvarnim cestama”, rekao je Bryant Walker Smith, istraživač autonomnih vozila i profesor na Sveučilištu Južna Karolina. U srpnju je Smith svjedočio kao stručnjak u slučaju kalifornijskog DMV-a protiv Tesle. “Ni jedan od njih nije Tesla.”

Prije početka testnog programa u Austinu, gdje je sjedište Tesle, inženjeri kompanije rekli su regulatorima da, unatoč imenima Autopilot i Full Self-Driving, njihov je sustav tehnički klasificiran kao autonomija razine 2 – pruža pomoć u vožnji, ali zahtijeva da vozači budu spremni preuzeti kontrolu u svakom trenutku. U trenutnom pilotu robotaksija, osim tehničara sigurnosti na prednjem sjedalu, Tesla se također oslanja na udaljene operatere koji nadziru flotu i pružaju pomoć pri vožnji kada nastanu problemi – primjerice kada je vozilo umalo naletjelo na nailazeći vlak.

Smith, koji je nedavno objavio studiju u kojoj uspoređuje performanse robotaksija kojima upravlja Waymo u SAD-u s onima kineskog giganta Baidua, istaknuo je da je Muskovo stalno ponavljanje nerealiziranih ciljeva samovožnje donekle jedinstveno. “Bilo je puno preoptimističnih tvrdnji ranih 2010-ih”, rekao je. “Ali druge kompanije su ili ispunile svoja obećanja ili su ih ublažile.”

Godine 2019., na Teslinom Danu autonomije, Musk se hvalio da će kompanija do 2020. imati milijun robotaksija na cestama. To se nije dogodilo, kao ni njegova tvrdnja na istom događaju da će Tesle s FSD-om (Full Self-Driving) s vremenom postajati sve vrjednije, generirajući vlasnicima i do 30.000 dolara dodatnog prihoda godišnje ako svoje automobile uključe u Teslinu mrežu robotaksija. U svom posljednjem mjesečnom izvješću o cijenama, stranica za kupnju automobila iSeeCars bilježi da su rabljene Tesle ove godine izgubile najviše vrijednosti od svih marki, s padom od 5,3 posto u srpnju.

Ne žele preuzeti odgovornost

U sudskim procesima odvjetnici Tesle tvrdili su da su Muskovi komentari “pretjerivanje” (puffery) – hvalisava prenapuhivanja koja se ne bi trebala shvaćati doslovno. Ipak, to nije nešto što se obično viđa u automobilskoj industriji, budući da neodgovarajući odnos prema sigurnosti kupaca može dovesti do iznimno skupih tužbi i pravnih posljedica. Tesla je uglavnom izbjegavala i jedno i drugo sve donedavno, unatoč činjenici da je, prema podacima prikupljenima na Tesladeaths.com, procijenjeno 59 smrtnih slučajeva povezano s korištenjem Autopilota i FSD-a.

U slučaju u Miamiju, porota je utvrdila da većinu odgovornosti za nesreću u kojoj je poginula Naibel Benavides Leon snosi George McGee, ljudski vozač, no Tesla je proglašena 33 posto odgovornom zbog uloge Autopilota. Kompanija se žali na presudu, ali ona otvara vrata za nove slične tužbe u budućnosti. “Tesla želi imati i ovce i novce”, rekla je Missy Cummings, profesorica Sveučilišta George Mason i stručnjakinja za umjetnu inteligenciju koja je savjetovala američku Nacionalnu upravu za sigurnost prometa na cestama (NHTSA) o autonomnim vozilima. Također je svjedočila ili bila konzultantica u slučajevima u Miamiju, San Franciscu i u predmetu DMV-a Kalifornije protiv Tesle. “Žele prodavati automobile govoreći ljudima da se mogu voziti na Autopilotu i Full Self-Drivingu, ali kada netko pogine, onda žele tvrditi da je sve krivnja vozača i da je Tesla samo ikada tvrdila da se radi o tehnologiji pomoći pri vožnji”, rekla je.

Presuda u Miamiju “bila je odbacivanje takvog besmislenog pristupa”, rekla je. “Porota je vidjela i čula dokaze o Teslinom testnom programu koji su jasno pokazali da kompanija nije provodila dužnu pažnju. Ako ćete tvrditi da se vaš automobil može voziti sam, onda svakako trebate pokazati rezultate testiranja koji to čvrsto dokazuju.“

Dionice Tesle pale su oko 1,8 posto posto na 329,31 dolara u utorak. Od početka godine bilježe pad od 18 posto.

Alan Ohnsman, novinar Forbesa