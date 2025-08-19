Niža automobilska carina uvjet za finalizaciju trgovinskog dogovor

Kako bi Sjedinjene Američke Države i Europska unija mogle finalizirati širi trgovinski dogovor, SAD će najprije morati provesti u djelo dogovoreno sniženje carinske stope na uvoz automobila proizvedenih u Uniji, ističe Njemačka.

Krajem srpnja SAD i EU postigli su trgovinski dogovor prema kojem će se na uvoz većine europske robe u SAD plaćati carina od 15 posto, no brojni ključni detalji, uključujući carine na uvoz farmaceutskih proizvoda i automobila, još uvijek čekaju na razradu.

Otkad je američki predsjednik Donald Trump u travnju najavio više carine, uvoz automobila proizvedenih u Europskoj uniji carini se po stopi od 27,5 posto. Iako je postignut okvirni dogovor, europski proizvođači strahuju od naglog preokreta, budući da Trump još nije izdao izvršnu odredbu za snižavanje automobilskih carina.

Za finalizaciju trgovinskog dogovora potrebno je hitno sniženje automobilskih carina, upozorila je njemačka vlada.

“Konkretno, automobilske carine moraju hitno biti snižene, kao što je dogovoreno. Svjesni smo i značajnog opterećenja na izvozno orijentirano gospodarstvo. … Naša je uloga nastaviti u potpunosti podržavati Europsku komisiju u ovom procesu”, izjavio je glasnogovornik njemačke vlade na konferenciji za medije.

Sjedinjene Američke Države glavno su izvozno tržište automobilske industrije Europske unije, prema podacima koje je Eurostat objavio u srpnju, uz čak petinu udjela u ukupnoj dodanoj vrijednosti europske proizvodnje automobila za inozemna tržišta u 2023. godini.

Automobilska industrija u EU zapošljavala je 2023. ukupno 2,47 milijuna radnika, pri čemu je čak trećina sastavljala automobile namijenjene inozemnim tržištima, a daleko najveći broj radnika na izvoznim poslovima zapošljavala je upravo njemačka automobilska industrija, pokazali su podaci europskog statističkog ureda.

