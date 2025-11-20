Tokić svečano uvršten na Burzu. U prvih 10 minuta trgovalo se s 6.269 dionica

Tokić d.d. svečano je uvršten na Zagrebačku burzu nakon završetka IPO-a u kojem je prikupljeno 23,32 milijuna eura. Riječ je o trećem IPO-u ove godine, prvom koji se mogao upisati preko m-Riznice i prvome ponuđenome i u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Nakon što je završen IPO tvrtke Tokić u kojem je prikupljeno 23,32 milijuna eura, u četvrtak u devet ujutro svečano je obilježeno uvrštenje dionica te tvrtke na Zagrebačku burzu (ZSE). Kako bi brokeri i investitori imali vremena predati naloge, trgovanje tom dionicom započelo je u 10:30 ujutro.

Predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić podsjetila je kako su ove godine imali čak tri IPO-a te kako je promet na ZSE u prvih devet mjeseci ove godine bio gotovo 100 posto veći nego u istom razdoblju prošle godine, dok su indeksi tri regionalne burze u vlasništvu ZSE-a među najbrže rastućima u svijetu.

Istaknula je i da možemo biti ponosni na Hrvatsku jer ima financijske i pravne savjetnike i distributere koji omogućuju ovakve transakcije.

IPO Tokića bio je jedinstven i po tome što je prvi put ponuda odrađena i u Hrvatskoj i u Sloveniji. “Potencijal razmjene kapitala i listinga još nije u potpunosti iskorišten” – naglasila je Gažić.

Ilija Tokić (lijevo), Ivan Šantorić i Ivana Gažić potpisuju ugovor o uvrštenju dionica; Foto: Goran Mehkek / Cropix

Akvizicije, daljnji rast i razvoj

Osnivač i suvlasnik kompanije Ilija Tokić rekao je kako su se za IPO spremali dugo godina te su sazrijeli kao kompanija. Novac planiraju iskoristiti za akvizicije, daljnji rast i razvoj. Član Uprave za financije Tokića Dražen Jurković rekao je kako je ovaj IPO potvrda njihovih financijskih rezultata i potvrda sustava korporativnog upravljanja koji su godinama gradili, a posebno intenzivno zadnjih godina.

Predsjednik Uprave Tokića Ivan Šantorić zahvalio se svima koji su sudjelovali u procesu i rekao kako imaju čast i obvezu još predanije nastaviti razvijati Tokić grupu.

Dionice Tokića imaju ISIN oznake HRTOK0RA0001 te burzovnu oznaku TOK. U inicijalnoj javnoj ponudi prethodno je upisano svih 1.000.000 novoizdanih dionica te su dostavljene ponude za kupnju 154.217 postojećih dionica čime udio dosadašnjih vlasnika iznosi 71,7 posto. Konačna cijena po dionici određena je na 20,20 eura.

Mali ulagatelji su upisali 37 posto ukupno ponuđenih dionica, od čega se više od 10 posto odnosi na radnike. Kao visokotehnološku kompaniju koja kontinuirano ulaže u digitalizaciju i inovacije, Tokić je posebno razveselilo što je čak 64 posto malih ulagatelja dionice upisalo putem digitalnih kanala. Naime, Tokićev IPO je bio prvi u kojima je ulagateljima omogućeno izravno upisivanje dionica putem mobilne aplikacije m-Riznica Ministarstva financija.

Zanemari li se manji promet po cijeni od 20,30 eura, u prvih 10 minuta trgovanja, dionice Tokića zadržale su cijenu od 20,20 eura. Trgovalo se s njih 6.269 vrijednih 126.643,30 eura.

Promet dionicama Tokića nakon uvrštenja; Screenshot: ZSE