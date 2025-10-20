Počeo upis Tokićevih dionica, traje do kraja mjeseca

Upis dionica tvrtke Tokić započeo je u 7 sati ujutro i trajat će do podneva 31. listopada, izvijestili su iz te kompanije, dodavši da je raspon cijene po jednoj ponuđenoj dionici od 20,20 do 25,60 eura.

Tokić grupa, vodeći trgovac autodijelovima u regiji, putem inicijalne javne ponude (IPO) dionica planira prikupiti oko 30 milijuna eura svježeg kapitala koji planira ulagati i u daljnje akvizicije te izgradnju novog logističko-distributivnog centra.

Tokić planira ponuditi do 1,2 milijuna dionica, od čega milijun novih dionica, čime bi se prikupilo oko 25 milijuna eura, dok bi se još oko pet milijuna eura prikupilo prodajom 200 tisuća postojećih dionica, tvrtke Tokić – Rast i razvoj. U slučaju značajnijeg interesa ulagača, postoji mogućnost prekomjerne dodjele od 100.000 dionica. Ciljana veličina izdanja kreće se od 24,2 do 30,7 milijuna eura, što znači cijenu po dionici od 20,2 do 25,6 eura. Tako, u pogledu ciljane strukture vlasništva nakon IPO-a, investitori bi trebali imati udjel od oko 30 posto, rečeno je na nedavnom predstavljanju IPO-a.

Predviđen je jedan krug ponude, a Tokićeva dionica je prva hrvatska dionica koja se nudi na slovenskom tržištu za koju je izvršena notifikacija Prospekta. U ponudi mogu sudjelovati domaći mali ulagatelji, hrvatski i slovenski zaposlenici Tokić grupe te institucionalni ulagatelji obiju zemalja.

Zanimljivost ovog IPO-a je i da će ulagatelji po prvi put moći upisati dionice izravno putem pametnog telefona koristeći mobilnu aplikaciju m-riznica. Osim toga, mali ulagatelji dionice mogu upisati putem Fine, putem digitalne platforme e-riznica, odabranih poslovnica PBZ-a, PBZ Investora te putem HITA-e (samo za klijente koji imaju ugovorenu uslugu).

Kako je ranije najavljeno iz tvrtke, najveći dio sredstava prikupljenih putem IPO-a uložit će se u izgradnju i opremanje visoko automatiziranog logističko-distributivnog centra površine 44 tisuće kvadratnih metara, a preostali dio sredstava koristit će se za kapitalne investicije i potencijalne akvizicije, s ciljem jačanja tržišne pozicije i širenja poslovanja Tokić grupe u regiji te za financiranje redovnog poslovanja Grupe (radni, odnosno obrtni kapital i kupnju robe).

Tokić d.d. je ovlašteni uvoznik i distributer više od 300 globalno priznatih proizvođača autodijelova i dodatne opreme za automobilsku industriju. U suradnji sa svojom tvrtkom Bartog i mrežom franšiznih partnera, Tokić Grupa danas čini najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji, s ukupno 123 prodajna mjesta diljem Hrvatske i Slovenije. U svom asortimanu nudi više od 300.000 različitih artikala, pokrivajući sve segmente automobilskog, gospodarskog, industrijskog, agro i moto segmenta, uz ponudu nautike, alata i servisne opreme te guma za sve vrste vozila.